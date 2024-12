La coalition américano-britannique a mené, ce mardi à l’aube, une agression aérienne contre la capitale yéménite Sanaa.

Plusieurs raids ont visé le siège du ministère de la Défense dans la région d’Al-Uradi, a rapporté une source yéménite.

Des bruits d’explosions ont été entendus à Sanaa à la suite des raids américano-britanniques, a-t-on indiqué de même source.

Cette agression intervient au moment où le Yémen poursuit son soutien à Gaza et au peuple palestinien, en menant des opérations contre les navires dans les mers Rouge et Arabe se dirigeant vers les ports de l’occupation israélienne, et en visant des cibles israéliennes dans les profondeurs de la Palestine occupée.

Lundi, les forces armées yéménites ont annoncé que l’unité des missiles a tiré un missile balistique hypersonique de type Palestine 2 contre une cible militaire israélienne, dans la région occupée de Yaffa (Tel-Aviv).

Et de préciser que « cette opération constitue une riposte aux massacres israéliens en cours contre Gaza et un soutien à sa résistance ».

Rappelons que le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel-Malek al-Houthi, a souligné que Sanaa est prête à « combattre les USA et Israël, et est également prête à combattre toute partie voulant frapper le Yémen au service des USA et de l’entité sioniste ».