Le chef du Syndicat des entrepreneurs de l’entité d’occupation, Raul Srugo, a déclaré dans une interview à la chaîne israélienne 12 : « Aujourd’hui, nous avons visité toute la zone de la ligne de confrontation avec le Liban, qui est située juste à côté de la clôture, et nous a observé de grandes destructions dans les (colonies) d’Al-Manara, de Kiryat Shmona et de Metulla ».

Srugo a souligné : « nous avons vu des bâtiments détruits et environ 50 % des bâtiments ont été endommagés, ce qui nécessite une restauration immédiate ».

Interrogé sur le coût de la restauration et de la reconstruction nécessaires, Raoul a indiqué que « selon les estimations, cela s’élève à 4 milliards de shekels ».

Il a ajouté que « ce coût n’inclut pas les projets qui doivent être entrepris pour la modernisation municipale, notamment à Kiryat Shmona et Metulla, en démolissant les anciens bâtiments et en en construisant de nouveaux ».

Selon les médias israéliens, « le chef du Syndicat des entrepreneurs a regretté le temps nécessaire à la restauration et à l’équipement des colonies ».

Selon lui: « Cela prendra beaucoup de temps, parce que le gouvernement s’intéresse aux budgets et non pas à dépêcher des ouvriers aux entreprises chargées de la construction pour qu’elles puissent faire un travail rapide ».

Srugo a ajouté : « Le gouvernement ne se rend pas compte que cela ne ramènera pas bientôt les habitants chez eux », soulignant « qu’il faut également restaurer les routes détruites par nos chars ».

Il a souligné que « non seulement les routes ont été détruites, mais aussi les infrastructures…Ils ne reconnaissent pas les dégâts sous la route, ni la nécessité d’allouer des fonds pour cela ».

Pour sa part, le journal israélien Calcalist a déclaré : « Plus d’un an après le début de la guerre et trois semaines après le cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban, le gouvernement n’a pas de plan pour reconstruire le nord et renvoyer les habitants qui y ont été déplacés ».

Selon le journal Yediot Aharonot, « les tirs du Hezbollah et les mesures nécessaires prises par l’armée israélienne pendant la guerre ont causé de graves dommages aux réserves naturelles, aux parcs et aux forêts du nord d’Israël ».