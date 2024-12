Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé jeudi que les forces armées yéménites ont lancé hier mercredi deux missiles balistiques hypersoniques, le premier après le dîner et l’autre coïncidant avec les avions de combat israéliens qui menaient une agression contre le Yémen.

Sayyed Al-Houthi a annoncé, dans un discours télévisé, que « l’un des deux missiles a été lancé en direction du ministère israélien de la Sécurité, coïncidant avec le fait que l’armée de l’air israélienne menait une agression contre le Yémen, ce qui a semé une grande confusion chez l’occupation et a affecté l’achèvement de son agression ».

Sayyed Al-Houthi a déclaré que « l’ennemi a ciblé les ports de Hodeidah et deux centrales électriques de Sanaa, et que l’agression a entraîné le martyre de 9 civils ». Il a souligné que cela « ne nous dissuadera jamais de notre position de soutien au peuple palestinien et leurs moudjahidines à Gaza ».

Il a ajouté que « l’agression israélienne contre le Yémen n’affectera pas le niveau d’escalade réalisée dans le cadre de la cinquième phase de soutien à Gaza », ajoutant que, « depuis le début du soutien, le Yémen a lancé 1 147 missiles balistiques ailés et drones, en plus de cibler 211 navires liés aux ennemis, sachant que la navigation maritime de l’occupation a été empêchée dans la mer Rouge, à Bab al-Mandab et dans la mer d’Oman ».

Les opérations yéménites ont infligé à l’occupation de grandes pertes au niveau économique, puisque le port d’Umm al-Rashrash (Eilat) a été désactivé et fermé et qui est la principale étape pour l’entité sioniste dans le mouvement de navigation des marchandises avec l’Extrême-Orient ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « sur le front irakien, il y a une opération de bombardement conjointe contre l’ennemi entre la Résistance islamique en Irak et les forces armées yéménites ».

Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen a indiqué : « Nous poursuivons l’escalade et nous ne nous soucions pas de l’agression », en veillant à « toujours élever le niveau de nos opérations contre l’occupation israélienne et le niveau de leur élan en termes d’intensité ».

Il a poursuivi : « Nous n’hésiterons pas à soutenir le peuple palestinien, quels que soient les défis et les attaques des Américains, des Israéliens ou de ceux qui se trouvent dans leur orbite », appelant « le peuple yéménite à se manifester par millions, honorablement, vendredi , pour déclarer un défi à l’occupation et pour confirmer la stabilité de la position yéménite ».

Répandre le chaos à Gaza

Sayyed Al-Houthi a évoqué la guerre génocidaire en cours dans la bande de Gaza, soulignant que « ce qui se passe à Jabalia, au nord de la bande, révèle l’ampleur du ciblage étudié et systématique de tous les aspects de la vie ».

Il a souligné que « l’occupation vise à semer le chaos dans la bande de Gaza, à travers sa guerre de famine en cours, en empêchant l’arrivée de l’aide et en ciblant les hôpitaux ».

Il a ajouté : « Malheureusement, notre nation fait face aux souffrances de Gaza par la surdité, la cécité, la négligence et même la collusion avec l’ennemi », s’interrogeant : »Où sont la conscience et la responsabilité religieuse ? »

Il a poursuivi : « Les scènes de crime les plus cruelles et les plus horribles à Gaza témoignent que les musulmans, en premier lieu les Arabes, sont les nations les plus négligentes et les plus fuyantes de leurs responsabilités ».

Il a noté que « les Brigades Al-Qassam ont infligé aux gangs criminels d’occupation un nombre de morts élevé parmi les rangs de l’armée d’occupation israélienne depuis la création de cette entité », espérant que « le Hamas poursuivra sa voie djihadiste avec ses camarades et frères de toutes les factions palestiniennes ».

Sayyed Al-Houthi a affirmé que « bien que l’Autorité palestinienne soit formelle et joue un rôle insultant envers elle-même, son peuple et sa nation, elle n’offre pas la moindre protection au peuple palestinien et commet ainsi une grave erreur qui équivaut à une trahison ».

Syrie: un plan israélien sur l’Euphrate

Au niveau syrien, sayyed Al-Houthi a révélé que l’occupation a un plan appelé Corridor de David, qui vise à faire une incursion qui la mènera jusqu’à l’Euphrate dans les zones occupées par les États-Unis d’Amérique.

Il a souligné que « l’occupation rêve d’atteindre l’Euphrate et voit l’opportunité qui s’offre à elle car elle ne rencontre aucun obstacle pour pénétrer sur le territoire syrien », indiquant que « l’occupation cherche à créer des opportunités et considère son contrôle du mont Hermon qui est stratégique et est un très grand gâchis, car il domine tout le Levant ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué que « l’occupation appelle l’incursion en Syrie Opération Flèche de Bashan, et ce nom symbolise un ancien mythe juif qui considère la région du sud de la Syrie et du nord de la Jordanie comme un ancien royaume des Juifs ».

Concernant le ciblage des capacités syriennes, il a affirmé que « toutes les armes et capacités d’importance stratégique ont été abandonnées et n’ont pas été incluses dans le cadre de responsabilité de la nouvelle autorité, ni dans le contexte du butin, comme c’est la tradition dans les guerres », exprimant « ses regrets face à leur abandon et à leur destruction ».

Il a noté que « l’occupation a violé la Syrie sur terre, sur mer et dans les airs sans aucune réaction internationale et a envoyé des équipes pour voler des documents, certains équipements et des recherches ».

Sayyed Al-Houthi a considéré que « la destruction des capacités syriennes par l’occupation représente une agression criminelle, une impudence et une violation de la souveraineté », soulignant que « malgré l’invasion sioniste globale, il existe une prévention en Syrie de toute incitation contre les Américains et les Israéliens ».

Dans ce contexte, sayyed Al-Houthi a averti que « l’armée égyptienne est menacée par ce qui est arrivé à l’armée syrienne », expliquant que « l’Égypte est menacée au moment où les ennemis sont capables de créer un chaos massif pour détruire toutes ses capacités militaires ».

Soutien américain à l’occupation

Concernant le Liban, sayyed Al-Houthi a déclaré : « L’ennemi poursuit ses attaques contre le Liban malgré l’accord de cessez-le-feu et le respect par le Liban de ses obligations, mais l’ennemi est connu pour être peu loyal et traître ».

Il a noté que « la poursuite des crimes de l’occupation contre les pays arabes s’accompagne du soutien et du partenariat des États-Unis d’Amérique, et que les deux sont les deux faces d’une même médaille, le sionisme. Il a expliqué que « l’Occident soutient tous les crimes de l’occupation contre notre nation, qui violent toutes les lois et normes internationales, dans le cadre du principe de légitime défense ».

Sayyed Al-Houthi a affirmé la présence d’une « grande léthargie de la part des musulmans et d’une coopération de certains régimes et de certains groupes avec l’ennemi israélien », soulignant que « c’est l’une des principales raisons qui ont encouragé l’ennemi à cibler plusieurs pays ».

Et de conclure : »Tandis que la République islamique d’Iran a rempli son devoir de soutenir la cause palestinienne mieux que tout autre pays et d’une manière incomparable, en échange de l’abandon de certains régimes ».

Source: Médias