Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé que « l’armée de l’air, à l’aide d’un drone, a ciblé une cible militaire appartenant à l’occupation israélienne dans la région occupée de Jaffa », soulignant que « l’opération a atteint son objectif ».

Saree a déclaré jeudi dans un communiqué que l’opération est une victoire en soutien au peuple palestinien, et en réponse aux massacres contre nos frères à Gaza, et dans le cadre de la cinquième étape soutien dans la bataille de la conquête promise et de la sainteté du jihad, et dans le cadre de la réponse à l’agression israélienne contre notre pays ».

Saree a affirmé que « le Yémen est prêt à une longue guerre avec l’ennemi pour soutenir les moudjahidines à Gaza et pour défendre le pays », rappelant que « les opérations ne s’arrêteront pas tant que l’agression contre Gaza ne sera pas arrêtée et que le siège ne sera pas levé ».

Les forces armées yéménites ont annoncé jeudi avoir mené « une opération militaire contre deux cibles militaires spécifiques dans Jaffa occupée, via deux missiles hypersoniques, de type Palestine 2 », confirmant que « les cibles ont été atteintes avec succès ».

Source: Médias