Des dizaines de Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes massives dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, ont annoncé les autorités sanitaires de l’enclave assiégée le 25 décembre.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 23 personnes ont été tuées et 39 blessées dans les raids israéliens menés sur la bande de Gaza depuis la veille.

Mercredi, au moins trois personnes, dont un enfant, ont été tuées et plusieurs autres blessées après que des avions israéliens ont frappé les environs de l’école Al-Muhabbain, qui abrite des Palestiniens déplacés dans le quartier Sheikh Radwan de la ville de Gaza.

Israël a lancé des attaques meurtrières sur d’autres zones de la bande mercredi.

“Deux Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lorsque des drones israéliens ont pris pour cible un groupe de civils dans le quartier d’Abu Khater, près de l’université islamique, au sud-est de Khan Younes”, ont déclaré des sources médicales à l’agence de presse WAFA.

Tel-Aviv a intensifié ses attaques et son blocus total – en particulier dans le nord de Gaza – où plus de 100 000 personnes ont été expulsées de force et des milliers d’autres tuées en quelques mois.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre officieuse du “plan des généraux”, qui vise à rendre le nord de Gaza inhabitable par le biais de destructions massives, de tueries et d’expulsions. Israël a pour objectif de vider complètement le nord de Gaza et de transformer la région en une zone militaire interdite.

Dans le cadre de ce plan, Israël mène également une guerre brutale contre les installations médicales du nord de Gaza, notamment l’hôpital Kamal Adwan de Beit Lahia, qui est assiégé.

“La nuit dernière a été l’une des plus difficiles pour l’hôpital Kamal Adwan et ses environs. Une dizaine de robots ont explosé, la plupart près de l’hôpital. Toutes les portes, les cloisons intérieures et les fenêtres ont été détruites, et certains murs ont également été démolis. Les débris éparpillés un peu partout ont créé un spectacle terrible et instillé la peur parmi les habitants de l’hôpital”, a déclaré mercredi le directeur de l’hôpital Kamal Adwan, Hussam Abu Safia.

Tôt le 25 décembre, des avions de combat israéliens ont bombardé des maisons situées à proximité de l’hôpital. L’établissement médical fait l’objet d’attaques quasi-quotidiennes depuis plusieurs mois.

Le 24 décembre, l’armée israélienne a fait exploser des véhicules robotisés chargés d’explosifs, blessant au moins 20 patients et membres du personnel médical à l’hôpital Kamal Adwan, tout en multipliant attaques et bombardements contre l’hôpital indonésien de Beit Lahia et l’hôpital Al-Awda de Jabalia.

Alors que la guerre d’extermination se poursuit, le Hamas a accusé mercredi Israël de continuer à faire obstacle à la conclusion d’un accord de cessez-le-feu et d’échange.

“Les négociations sur le cessez-le-feu et l’échange de prisonniers se poursuivent sérieusement à Doha, avec la médiation du Qatar et de l’Égypte. Le mouvement a fait preuve de sens des responsabilités et de souplesse, mais l’occupant [israélien] a posé de nouvelles conditions concernant le retrait, le cessez-le-feu, les prisonniers et le retour des personnes déplacées, retardant ainsi la conclusion de l’accord prévu”.

Des responsables israéliens cités par le média hébreu Channel 12 ont accusé le chef du Hamas Mohammad Sinwar – frère du défunt chef de la Résistance Yahya Sinwar – de ne pas avoir soumis la liste des prisonniers israéliens encore en vie à Gaza, ce qui, selon eux, a bloqué les négociations.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également accusé le Hamas de retarder la conclusion d’un accord. Selon des sources citées par The National, les médiateurs américains, qataris et égyptiens réunis récemment au Caire et à Doha sont dans une “impasse”.

Sources: Spirit Of Free Speech; The Cradle