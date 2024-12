Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre ‘Israël’ et le Liban le 27 novembre, l’ennemi israélien ne cesse de violer cette trêve. Ces agressions confirment de plus en plus la véracité de la logique de la Résistance selon laquelle l’arrogance de l’occupation israélienne ne peut être dissuadée que par le langage de la force.

Dans les détails, les forces d’occupation ont pénétré, ce jeudi, dans la localité de Qantara, jusqu’à la source de Wadi Al-Hujair, et ont coupé la route qui mène à Wadi Al-Saluki, proche du Casa de Bint Jbeil.

Le correspondant d’Al-Manar dans le sud a affirmé qu’« après l’incursion des forces d’occupation à Wadi al-Hujair via la localité de Qantara et le déplacement des habitants de Qantara, et Adshit al-Qusayr, les forces de l’armée libanaise sont entrées à Qantara, accompagnées d’une ambulance, après avoir été informées de la présence d’un employé libanais blessé travaillant avec les forces de la FINUL ».

Notre correspondant a expliqué que « l’entrée d’une force de l’armée libanaise accompagnée d’une ambulance dans la localité de Qantara signifie que l’ennemi est hors de ce village ».

Dans ce contexte, l’armée libanaise a annoncé dans un communiqué : « L’ennemi israélien continue de violer l’accord de cessez-le-feu, d’attaquer la souveraineté du Liban et de ses citoyens et de détruire les villages et les localités du sud ».

Et d’ajouter : « Des forces de l’ennemi israélien ont pénétré le 26 décembre 2024 dans plusieurs points des régions de Qantara, Adshit Al-Qusayr et Wadi Al-Hujair ».

L’armée libanaise avait renforcé son déploiement dans ces zones, tandis que le commandement militaire surveille la situation en coordination avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) et le Comité quinquennal chargé de superviser l’accord du cessez-le-feu.

Plusieurs habitants de la localité de Qantara se sont déplacés vers les localités de Ghandouriya et Srifa, proches de Wadi Al-Hujair, après que les forces ennemies ont pénétré dans leur village.

De son côté, la municipalité de Majdal Selem a appelé « les citoyens, en raison des nouvelles conditions sécuritaires, à ne pas emprunter la route Saluki-Al-Hujair en direction de Nabatieh ».

Dans la matinée, l’armée libanaise a fermé la route menant à Wadi al-Hujair, à partir de sa position au pont Qaqaiyat al-Jisr, tandis que les chars Merkava parcouraient la vallée parallèlement au ratissage intensif de ses forêts.

D’autre part, l’Agence Nationale de l’Information (ANI) a fait état de vols d’avions de reconnaissance dans l’espace aérien des secteurs centre et ouest, notamment au-dessus de Naqoura et Bint Jbeil, atteignant la zone de Taloussa, Qantara, Wadi Al-Hujair et Al-Saluki.