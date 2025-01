Depuis la chute de l’ancien régime syrien, l’entité sioniste poursuit sa politique de destruction de l’arsenal syrien en bombardant les sites militaires syriens, et de confiscation des territoires du sud syrien, dont les plus riches en ressources hydrauliques.

À l’aube de ce vendredi, les médias syriens ont rapporté que des raids aériens israéliens ont frappé une usine et un laboratoire du ministère syrien de la Défense dans la province est de la ville d’Alep au nord de la Syrie. Ils étaient affiliés au centre de recherche scientifique de la province d’Alep. Leur destruction a provoqué un séisme de 2,5 degrés.

Jeudi, les médias israéliens ont rendu compte de raids israéliens sur la position Tal Chahim, situé à 30 km au sud de Damas. De fortes explosions ont été entendues dans la province ouest de la capitale. Cette position qui surplombe les deux gouvernorats de Quneitra et de Damas requiert son importance dans la province sud de Damas du fait qu’elle contenait entre autres des centres de communication et des radars ainsi que des entrepôts de missiles et de projectiles anti blindés.

En même temps, Israël qui s’est désengagé des accords de désengagement de 1974 a laissé libre champ à ses convoitises dans ce pays où les confiscations de territoires continuent.

Sur les 600 km2 de territoires syriens occupés dans les provinces du sud de la Syrie, notamment dans les gouvernorats de Deraa et Quneitra, certains sont les plus riches en ressources hydrauliques.

Jeudi 2 janvier, les forces d’occupation ont occupé le barrage al-Mantara, dans la province de Quneitra, qui est le plus important dans le sud.

Elles avaient auparavant occupé cinq plans d’eau, dont le barrage de l’Unité, dans le bassin de Yarmouk ainsi que les barrages Raqad et al-Bakar al-Gharbi.

Des sources locales rapportent que des patrouilles israéliennes entrent tous les jours dans les deux villages à majorité druze, Aarna et Rimat, situés au sud-ouest de Damas, pour superviser les sources d’eau dans cette région.

Patrouille de l’occupation israélienne dans la ville Baath

Par ailleurs, les forces israéliennes se comportent dans ces régions en conquérants. Elles ont établi 11 points de contrôle dans les deux gouvernorats de Quneitra et de Deraa et imposent leurs lois à leurs habitants. Tous les travailleurs agricoles sont tenus de remettre leur carte d’identité avant de se rendre vers leurs terres puis de les reprendre en rentrant.

Selon des sources locales, une patrouille de l’armée israélienne a obligé des éléments d’une patrouille de l’Administration militaire du régime en place à descendre de leur voiture dans les confins de la ville al-Baath au centre du gouvernorat de Quneitra. Après les avoir plaqués au sol et vérifié leur carte d’identité, les soldats de l’occupation leur ont fait part qu’il n’accepteront pas que des éléments palestiniens du camp d’al-Yarmouk qui avaient rejoint les rangs du front al-Nosra puissent venir dans cette zone.

La situation sécuritaire dans le sud syrien est chaotique. Il est question que 69 syriens dont 33 civils ont été tués depuis le renversement de Bachar al-Assad. 10 tués ont succombé dans le pilonnage d’artillerie israélien. D’autres ont péri dans des combats entre des éléments locaux.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 3 syriens ont été tués dans les périphéries sud de Deraa suite à des accrochages avec les garde-frontières jordaniens qui les ont empêchés de rentrer au nord de la Jordanie.