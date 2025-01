Les moudjahidines des Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont affirmé la mise en œuvre d’une opération conjointe avec les moudjahidines des Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement Jihad islamique, lors d’ un affrontement avec une force à pied de 10 soldats, munis d’armes et de grenades, à l’ouest de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza, confirmant que cette force a fait un mort et un blessé.

Ils ont souligné que les Moudjahidines ont poursuivi l’un des militaires qui a fui les lieux et l’ont achevé à une distance nulle à l’ouest de la ville de Beit Lahia.

Les Brigades Al-Qods ont annoncé que « leurs moudjahidines ont pu mener un raid contre une maison dans laquelle était barricadé un certain nombre de soldats de l’occupation dans le camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Avant leur retrait, un engin explosif utilisé par l’occupation a explosé dans le bâtiment lui-même et un hélicoptère a été surveillé à l’atterrissage pour évacuer les morts et les blessés.

À leur tour, les Brigades Ansar, la branche militaire du Mouvement Ahrar, en collaboration avec les Brigades Abou Ali Moustafa, la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine, ont annoncé le ciblage d’un site de commandement et de contrôle d’occupation, à Juhr al-Dik, au sud du gouvernorat de Gaza, avec une salve de missiles.

En outre, les forces du martyr Omar al-Qasim, la branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine, ont annoncé qu’elles ont ciblé les rassemblements de l’occupation israélienne à Juhr al-Dik, avec des mortiers de gros calibre.

À leur tour, les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement Moudjahidine, ont réussi à détruire un quartier général de commandement et de contrôle de l’occupation israélienne dans le Club des Services de Jabalia avec des obus de mortier de calibre 60.

Près de 90 personnes tuées dans des frappes israéliennes à Gaza en 24 heures

Le ministère de la Santé du gouvernement Hamas a annoncé dimanche que 88 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza, portant à 45.805 le nombre de morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que 109.064 personnes ont également été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

Selon la Défense civile gazaouie, au moins 11 personnes parmi lesquelles des enfants et des femmes ont été tuées dans une frappe aérienne à l’aube sur une maison dans le nord de Gaza.

« Les secouristes sont toujours à la recherche de cinq personnes coincées sous les décombres », a précisé le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal: « Ils travaillent à mains nues à défaut d’avoir les équipements adéquats ».

Plusieurs autres frappes israéliennes à travers l’ensemble de la bande de Gaza ont fait 12 victimes supplémentaires, a indiqué la Défense civile. » L’occupation (israélienne) se sert du faux prétexte de la présence de combattants pour mener des frappes aériennes violentes sur des habitations abritant des dizaines de personnes déplacées », a dénoncé Mahmoud Bassal.

