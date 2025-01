Les forces des FDS ont déjoué les attaques de l’armée nationale soutenue par la Turquie sur les fronts du barrage de Tishreen et de Maskanah, dans la campagne orientale d’Alep, au nord du pays.

Cette évolution intervient après que le barrage de Tishreen a été bombardé par les forces turques et les factions qu’elles soutiennent au cours des dernières heures, selon des sources locales.

Dans les détails, l’armée nationale fidèle à la Turquie a tenté d’avancer sur les fronts du barrage de Tishreen et à Maskanah, qui ont été témoins de violents combats et de bombardements aériens turcs ».

Les forces des FDS ont bombardé les stations de pompage d’eau menant à la ville d’Alep et ont confirmé « la mort d’environ 100 militants de l’Armée nationale turque, qui a reconnu la mort de 25 de ses membres ».

Le bombardement des stations de pompage d’eau par les FDS fait suite à un bombardement de drones turcs qui ont successivement ciblé les environs de la centrale électrique de la ville d’Al-Jarnia, située à l’ouest du gouvernorat syrien de Raqqa, plus précisément dans la campagne sud du barrage de Tishreen, selon ce que rapporte l’agence Hawar, affiliée aux forces des FDS.

Concernant l’opération de sécurité à Homs, des violations ont été constatées contre les détenus, contrairement au traitement sophistiqué de la part des autorités dans d’autres zones, selon ces même sources locales.

Des sources locales de la ville de Homs ont souligné qu’il y a plus de 900 détenus à Homs, dont le sort est encore inconnu, même si dans le passé, « beaucoup d’entre eux ont été soumis à un règlement et ont obtenu des cartes et des numéros pour examen ».

Dimanche matin, des sources locales de la ville de Homs ont confirmé que deux femmes ont été tuées et qu’un jeune homme a été grièvement blessé lors de l’assaut d’un groupe armé sur leur domicile dans le quartier de Jeb al-Jandali , les agressant à l’arme blanche.

