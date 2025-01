Selon la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen , l’occupation israélienne s’efforce de consolider son occupation du sud de la Syrie en asphaltant les routes reliant ses 13 points militaires, qu’elle a établis dans les gouvernorats de la campagne de Damas, de Quneitra et de l’ouest de la province de Daraa.

L’occupation israélienne a également commencé à fortifier ces points avec des blocs de ciment et des caméras de surveillance, et a renforcé son contrôle des 6 plans d’eau les plus importants du sud syrien, dont le dernier est le barrage de Mantara dans la campagne de Quneitra.

En outre, l’occupation a élevé des bermes de terre pour empêcher les habitants d’atteindre les environs du barrage, menaçant ainsi la sécurité hydrique du sud de la Syrie et de certains quartiers de la capitale, Damas.

Hier, des sources locales ont rapporté à Al-Manar que l’armée d’occupation israélienne a mené, pour la première fois, des patrouilles de suivi sur les collines situées sur les hauteurs du mont Hermon nouvellement occupées en Syrie, en face des terres appartenant à la région de Nabatieh au Liban.

Les sources ont également rapporté que « l’armée d’occupation a amené des renforts à la caserne d’Al-Jazeera, dans le village de Maariya, dans la campagne de Deraa, à la frontière syro-jordanienne, et a érigé de hautes barrières de ciment et pavé toutes les routes menant à la caserne ».

L’occupation israélienne a profité de la transformation politique dont la Syrie a récemment été témoin, avec la prise de contrôle du gouvernement par l’opposition armée syrienne et le renversement du régime du président Bachar al-Assad, en intensifiant son agression contre la Syrie et en détruisant les capacités militaires de l’armée syrienne, des infrastructures vitales et des centres de recherche. Cela s’est produit simultanément avec l’occupation d’un plus grand territoire syrien, estimé à environ 600 kilomètres carrés dans le sud de la Syrie.

Source: Médias