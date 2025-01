L’American Historical Association (AHA), plus grande et plus ancienne association professionnelle d’historiens aux États-Unis, a adopté lundi une résolution condamnant le « scolasticide » d’Israël à Gaza, dénonçant ainsi « l’effort intentionnel pour détruire systématiquement le système éducatif palestinien » .

La résolution, adoptée par une majorité écrasante de 428 voix contre 88, critique en outre l’aide militaire américaine à Israël, de « plus de 12,5 milliards de dollars entre octobre 2023 et juin 2024 ».

Selon la résolution, l’armée israélienne a détruit 80 % des écoles de Gaza, laissant plus de 625 000 enfants sans accès à l’éducation, ainsi que les 12 campus universitaires de l’enclave assiégée.

Le texte affirme laconiquement que l’armée israélienne a « effectivement anéanti le système éducatif de Gaza ».

Le caractère intentionnel de cet anéantissement, selon l’organisation, justifie la qualification de «scolasticide ».

Après avoir détaillé l’ampleur des destructions à Gaza, la résolution conclut que l’AHA, « qui soutient le droit de tous les peuples à enseigner et à apprendre librement leur histoire, condamne la violence israélienne à Gaza qui sape ce droit ».

La résolution de l’AHA appelle ainsi à « un cessez-le-feu permanent pour mettre fin au scolasticide », ainsi qu’à la formation d’ « un comité pour aider à reconstruire les infrastructures éducatives de Gaza ».