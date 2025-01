Le mouvement de résistance palestinien Hamas a fermement condamné le plan israélien d’annexer davantage de terres palestiniennes, un plan qui fait preuve de la nature agressive et des ambitions expansionnistes du régime.

« Les allégations hostiles des dirigeants de l’occupation exigent une réponse ferme des gouvernements arabo-musulmans pour faire face à ces ambitions et mettre un terme à leurs crimes », a déclaré le Hamas dans un communiqué, le mardi 7 janvier.

Le Hamas a émis ce communiqué en réaction à la diffusion d’une carte fallacieuse sur les comptes officiels des réseaux sociaux israéliens montrant les territoires palestiniens ainsi que la Jordanie, la Syrie et le Liban annexés au régime.

Cette carte est une preuve supplémentaire de la nature coloniale d’Israël et son plan d’escalade de l’agression pour assujettir la région et s’emparer de ses ressources, a indiqué le mouvement avant d’appeler la Ligue arabe et les nations arabes et musulmanes à faire face aux machinations d’Israël et mettre fin à ses crimes contre les Palestiniens.

« Ces politiques agressives et ces rodomontades récurrentes, au moment où une guerre brutale de génocide et de nettoyage ethnique est en cours à Gaza et en Cisjordanie, exigent une action décisive de la part de la Ligue arabe et des États arabo-musulmans. Il est essentiel de leur faire face, de mettre un terme à la poursuite des crimes sionistes contre le peuple palestinien et d’apporter tout le soutien et la solidarité nécessaires pour contrer les plans fascistes qui visent l’ensemble de la région », a averti le Hamas.

La carte a été rendue publique après que le ministre israélien d’extrême droite, Bezalel Smotrich, a fait part de ses aspirations à conquérir non seulement tous les territoires palestiniens allant jusqu’au Jourdain, mais aussi la Syrie, la Jordanie et le Liban.

Il a également exprimé son ambition d’annexer des territoires arabes allant jusqu’à l’Irak et l’Arabie saoudite.

Le Hamas a préalablement exhorté les populations arabes et musulmanes, ainsi que les peuples épris de liberté partout dans le monde, à exercer davantage de pression sur les gouvernements et les organisations internationales pour qu’ils aillent au-delà de la simple condamnation et « assument leur responsabilité en mettant fin à cet holocauste commis par l’occupation sioniste, qui se sent en sécurité dans ses crimes grâce au soutien des États-Unis ».

Aussi, des responsables palestiniens et jordaniens ont condamné mardi la mise en ligne de cette carte fallacieuse sur les réseaux sociaux de l’entité sioniste qui revendiquait des territoires de plusieurs pays arabes comme faisant partie du soi-disant « Grand Israël ».

Nabil Abu Roudeina, porte-parole de l’Autorité autonome palestinienne basée à Ramallah, a décrit la carte comme une violation flagrante de toutes les résolutions et lois internationales.

Il a déclaré que les politiques d’occupation israéliennes, les attaques des colons et l’assaut incessant sur l’esplanade de la mosquée al-Aqsa nécessitent « une position internationale urgente pour mettre un terme au calvaire subi par le peuple palestinien sous forme de guerre et de destruction ».

Il a également appelé le gouvernement américain à cesser de soutenir inconditionnellement toutes les politiques israéliennes qui portent préjudice à la sécurité et à la paix en Asie de l’Ouest.

Le ministère jordanien des Affaires étrangères a lui aussi qualifié le document de « provocateur et infondé ».

Source: Avec PressTV