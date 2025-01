Les familles des soldats israéliens ont rejoint les familles des captifs israéliens pour réclamer la fin de la guerre génocidaire de leur gouvernement contre la bande de Gaza.

The Times of Israel a rapporté que 800 familles de soldats israéliens ont accusé dans une lettre le Premier ministre d’occupation, Benjamin Netanyahu, de prolonger la guerre de Gaza sans but et d’avoir « abandonné les captifs et les soldats ».

Elles l’ont accusé de mener « une guerre sans horizon, différente de tout ce qui se passe dans notre histoire, uniquement pour votre survie politique » et ont menacé « de prendre des mesures contre lui.

« Nos fils et nos filles mènent une guerre nécessaire, imposée par vos actions. Ils ont perdu de nombreux amis, et continuent de mourir et d’être blessés, mentalement et physiquement », ont-elles déploré.

Elles ont rappelé que « nos forces étaient motivées au début par les objectifs déclarés de la guerre, soit d’abord et avant tout, le retour des captifs » israéliens dans la bande de Gaza. Les corps de deux d’entre eux ont été ramenés il y a deux jours.

Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, les familles des prisonniers affirment, selon Times of Israel, que le seul moyen d’y parvenir est de conclure un accord avec le Hamas, affirmant que “la guerre se poursuit sans but et l’armée israélienne n’a aucune raison de rester à Gaza ».

Samedi dernier, le quotidien avait rapporté que des milliers d’Israéliens ont manifesté à Tel Aviv et à a al-Qods pour réclamer un accord pour la libération des captifs, quelques heures après que le Hamas a diffusé une vidéo montrant la soldate captive Liri Albag en vie.

À Tel Aviv, des intervenants qui se sont adressés à une foule de quelque 1 500 manifestants anti-gouvernement rassemblés près des quartiers-généraux de l’armée de la Kirya ont appelé le président-élu américain Donald Trump à mettre fin à la guerre à Gaza et à conclure un accord.

« Arrêtez d’armer la campagne de vengeance à Gaza », a déclaré en anglais Shahar Mor, le neveu de l’otage tué Avraham Munder, alors que des sources américaines ont confirmé que le président américain sortant Joe Biden cherchait à obtenir l’accord du Congrès pour un nouveau contrat d’armement avec Israël d’une valeur de 8 milliards de dollars.

Un sondage du Maariv publié ce vendredi révèle que 88% des Israéliens soutiennent un accord d’échange des détenus, dont 52% qui optent pour qu’il soit global et 36% qui préfèrent qu’il soit partiel.

Un autre sondage a montré que le Premier ministre israélien est en perte de popularité au sein de l’opinion publique israélienne en raison de son refus de mettre un terme à la guerre. En cas d’élection législative, sa coalition n’obtiendrait que 49 sièges alors que l’opposition en obtiendrait 61.

Source: Médias