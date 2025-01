Pour la cinquième fois consécutive, les forces armées du Yémen, ont visé le porte-avions américain USS Harry S. Truman, déployé dans les eaux de la mer Rouge, a annoncé, samedi 11 janvier au soir, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii.

« Au cours d’une opération qui a duré 9 heures, nous avons ciblé le navire américain USS Harry S. Truman avec nos missiles de croisière et nos drones en mer Rouge », a précisé le général de brigade Sarii dans un communiqué, en qualifiant de succès cette opération qui a forcé les Américains à se retirer vers la rive nord de la mer Rouge.

Les Yéménites poursuivront leurs opérations jusqu’à ce que le régime sioniste et ses alliés mettent fin à leurs crimes contre Gaza et lèvent le siège, a-t-il mis en garde dans son allocution retransmise par la chaîne de télévision yéménite Al Masirah.

Vendredi, les forces armées yéménites ont frappé au moyen de missiles de croisière et de drones chargés d’explosifs le porte-avions américain USS Harry S. Truman, et des frégates qui l’escortent dans les eaux septentrionales de la mer Rouge, dans le cadre de ce qu’elles ont décrit la cinquième phase des opérations baptisées « Conquête promise » et « Jihad sacré », en soutien au peuple opprimé palestinien dans la bande de Gaza.

Cette opération a empêché ledit porte-avions de mener un nouveau raid aérien contre le Yémen et contraint ses escortes à quitter le nord de la mer Rouge.

Les troupes yéménites ont commencé à lancer leurs opérations contre des cibles israéliennes en octobre 2023 en soutien à Gaza et au Liban, qui ont respectivement subi la guerre génocidaire et les attaques meurtrières croissantes du régime israélien.

Les frappes réussies ont été suivies d’une agression meurtrière intensifiée du régime israélien, des États-Unis et du Royaume-Uni contre le territoire yéménite.

Les forces yéménites ont réagi en intensifiant leurs frappes contre des cibles israéliennes et américaines stratégiques et sensibles, notamment contre les navires de guerre et les porte-avions américains déployés dans les eaux territoriales du Yémen.

Elles ont promis de poursuivre leurs frappes tant que le régime israélien ne mettra pas fin à son agression militaire barbare et le siège simultané qu’il impose à la bande de Gaza.