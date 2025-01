Les Gardiens de la Révolution en Iran ont salué, ce jeudi 16 janvier, l’accord de cessez-le-feu entre l’entité sioniste et le Hamas dans la bande de Gaza qui entrera en vigueur le dimanche 19 janvier à 12h30 (heure d’Al-Qods).

« Cette grande et véritable victoire est une défaite incompensable à multiples facettes pour le monstrueux régime sioniste », ont-ils déclaré, mettant en garde contre la violation du cessez-le-feu par l’entité sioniste.

Dans un communiqué les Gardiens de la Révolution ont affirmé que « l’histoire a enregistré un fait clair, à savoir que les crimes de l’entité n’ont abouti à aucun résultat pour elle, tandis que la résistance est restée vivante, forte et a progressé vers la libération d’Al-Qods ».

Et de renchérir: « l’entité sioniste, soutenue par les États-Unis et leurs alliés européens et régionaux, ont cédé face à la patience, à la résistance et à la volonté exceptionnelle de Gaza ».

« Dans cette épopée historique, nous nous souvenons des martyrs Ismail Haniyeh, Sayed Hassan Nasrallah, Yehya Sinwar et Saleh al-Arouri, et nous félicitons le peuple palestinien pour cette victoire », ont-ils déclaré, ajoutant que « l’Iran salue les fronts de résistance à Gaza, au Liban, au Yémen et en Irak ».

Ansarullah salue la résilience héroïque de Gaza

Pour sa part, le porte-parole du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Mohammed Abdel-Salam, a salué la résilience historique et héroïque de Gaza face à « l’agression israélienne la plus brutale visant le peuple palestinien opprimé ».

« Nous saluons avec une grande estime et honorons la détermination légendaire de Gaza face à cette agression sans précédent », a déclaré Abdel-Salam.

Il a exprimé sa profonde gratitude pour les sacrifices de la Résistance palestinienne, en plus du martyre des dirigeants éminents, dont Ismaïl Haniyeh et Yahya Sinwar. « Leurs sacrifices n’ont pas affaibli la Résistance ; au contraire, ils se sont battus avec une bravoure sans précédent, obligeant l’ennemi à accepter un cessez-le-feu », a-t-il souligné.

Abdel-Salam a remercié le mouvement de résistance islamique au Liban (Hezbollah) reconnaissant son rôle central dans le soutien à Gaza.

« La Résistance libanaise a combattu vaillamment et a fait des sacrifices ultimes pour Gaza, la Palestine et Al-Qods, couronnés par le martyre du secrétaire général, Sayed Hassan Nasrallah, que Dieu soit satisfait de lui », a-t-il poursuivi.

Il a également salué le rôle de la Résistance islamique irakienne pour ses contributions significatives, ainsi que le soutien indéfectible du Yémen à Gaza malgré les défis persistants.

« Nous remercions Dieu d’avoir permis à notre peuple et à nos forces armées d’assumer leur responsabilité en soutenant Gaza par des manifestations hebdomadaires de plusieurs millions de personnes et des opérations militaires efficaces depuis le début de l’opération Déluge d’Al-Aqsa jusqu’à l’annonce du cessez-le-feu », a-t-il indiqué.

Malgré les difficultés que traverse le Yémen en raison d’un blocus prolongé et des défis économiques, Abdel-Salam a souligné que ces difficultés ne font que renforcer la détermination du peuple yéménite.

« Soutenir Gaza est un devoir religieux et humanitaire que toute la nation doit assumer », a-t-il réitéré.

Abdel-Salam a souligné que la cause palestinienne demeure une question centrale. « L’occupation israélienne continue de représenter une menace pour la sécurité et la stabilité régionales. Une paix véritable dans la région ne peut être obtenue sans l’élimination de cette entité imposée, qui bénéficie du soutien américano-occidental aux dépens du peuple palestinien », a-t-il affirmé.

Abdel-Salam a conclu en appelant la communauté internationale à reconnaître la lutte palestinienne comme une responsabilité partagée, soulignant que la lutte pour la justice en Palestine est essentielle à la stabilité et à la libération futures de la région.

Résistance irakienne

Et puis en Irak, le secrétaire général du mouvement de résistance Al-Nujaba, Akram al-Kaabi, a félicité pour le « grand triomphe » la nation palestinienne et tous les peuples épris de liberté dans le monde, en particulier le peuple iranien, le mouvement de résistance yéménite Ansarullah, le Hezbollah libanais, l’Irak et toutes les autres nations qui soutiennent Gaza.

« Avec ce grand développement, nous annonçons également que nous arrêtons nos opérations militaires contre le régime sioniste aux côtés de la Résistance palestinienne en vue du renforcement et de la poursuite du cessez-le-feu à Gaza », a-t-il déclaré.

Rappelons qu’après plus de 15 mois, les efforts pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers dans la bande de Gaza ont abouti, dans le cadre d’un accord conclu entre le Hamas et ‘Israël’.

L’armée d’occupation israélienne se prépare à un retrait progressif de la bande de Gaza, tandis que le passage de Rafah sera également bientôt ouvert sous contrôle égyptien.