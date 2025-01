La représentante Elise Stefanik, récemment nommée par le président Donald Trump au poste d’ambassadeur des États-Unis à l’ONU, a déclaré qu’elle soutient les affirmations de l’extrême droite en Israël selon lesquelles les Juifs ont le “droit biblique” de prendre des terres aux Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Mme Stefanik, membre républicaine du Congrès de New York, a fait cette déclaration lors d’une audition de la commission sénatoriale des affaires étrangères, le 21 janvier, au sujet de sa confirmation en tant que nouvelle ambassadrice auprès des Nations unies.

Le sénateur démocrate Chris Van Hollen a demandé à Mme Stefanik si elle soutient le droit des Palestiniens à l’autodétermination.

Mme Stefanik, réputée ardente partisane d’Israël et soutenant sa décision d’annuler le financement de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), a refusé de répondre directement à la question, déclarant :

“Je pense qu’ils méritent mieux que les échecs subis sous la houlette de terroristes”.

Van Hollen l’a pressée davantage en disant qu’elle lui a précédemment déclaré lors d’une réunion privée qu’“Israël a un droit biblique sur l’ensemble de la Cisjordanie”.

“Il est rare que des réponses me surprennent, mais je vous ai demandé si vous adhériez au point de vue du ministre israélien des Finances (Bezalel) Smotrich et de l’ancien ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui estiment qu’Israël a un droit biblique sur l’ensemble de la Cisjordanie. Lors de cette conversation, vous m’avez dit (oui) que vous étiez d’accord avec cette position. Est-ce que c’est toujours votre point de vue aujourd’hui ?”

Mme Stefanik a répondu d’un mot : “Oui”.

L’expression “droit biblique” fait référence aux affirmations des juifs extrémistes et des chrétiens sionistes selon lesquelles la Torah comporte une promesse de Dieu de remettre la totalité de la terre historique de Palestine aux juifs d’aujourd’hui. Ils prétendent que les Juifs sont en droit de tuer et de nettoyer ethniquement les chrétiens et les musulmans palestiniens de leurs terres et de leurs maisons.

En juin de l’année dernière, la milliardaire américano-israélienne Miriam Adelson aurait fait un don de 100 millions de dollars à Trump pour sa campagne présidentielle en échange d’une promesse de permettre à Israël d’annexer la Cisjordanie.

La représentante Stefanik a été élue pour la première fois à la Chambre des représentants des États-Unis en 2014. Elle était alors la plus jeune femme élue au Congrès, à l’âge de 30 ans, et représentait le 21e district congressionnel de l’État de New York.

Elle a fait les gros titres en 2024 en interpellant les présidents de l’université de Pennsylvanie, de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology au sujet de ce qu’elle a qualifié d’antisémitisme sur les campus universitaires.

À l’époque, les étudiants américains des campus universitaires de tout le pays protestaient contre le génocide des Palestiniens de Gaza par Israël.

Après s’être positionnée comme championne de la lutte contre la prétendue montée de l’antisémitisme, la Républicaine Stefanik a reçu d’importants dons de la part de donateurs juifs républicains.

POLITICO a rapporté qu’elle “a engrangé plus de 7 millions de dollars au cours du premier trimestre de l’année [2024], alimentés par le soutien de Républicains juifs éminents dans le sillage de son enquête sur les présidents d’université au sujet de l’antisémitisme sur les campus”.

L’affirmation selon laquelle les Juifs israéliens ont un droit biblique sur la Cisjordanie fait fi des droits des chrétiens autochtones de Palestine, qui ont vécu en Terre sainte sans interruption depuis l’époque de Jésus, il y a plus de 2000 ans. Les chrétiens palestiniens se qualifient eux-mêmes de “pierres vivantes”, en référence à la déclaration de Jésus à son disciple Pierre : “C’est sur cette pierre que je bâtirai mon Église”.

L’occupation par Israël et la colonisation juive de la Cisjordanie et de Gaza depuis 1967 ont entraîné la communauté chrétienne palestinienne au bord de l’extinction.

En janvier dernier, le pasteur Munther Isaac, de l’église évangélique luthérienne de Noël à Bethléem, a déclaré : “Ici, en Cisjordanie, de nombreuses familles chrétiennes palestiniennes sont déjà parties par peur. Elles voient ce qui se passe à Gaza et se disent : ‘Cela pourrait-il nous arriver un jour ?’”.

Isaac a déclaré qu’il est “impossible de s’épanouir en tant que communauté au cœur d’un conflit, sous l’oppression et un régime d’occupation”.

Sources: Spirit Of Free Speech; The Cradle