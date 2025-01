Les Gardiens de la Révolution en Iran, ont mené ce vendredi 24 janvier des exercices militaires dans le Golfe et le détroit stratégique d’Ormuz, dans le cadre de manoeuvres au niveau national, a indiqué un média d’Etat.

La télévision d’Etat a montré des embarcations rapides et des missiles terre-mer et sol-sol utilisés durant les manoeuvres baptisées Eqtedar en farsi ou « puissance ».

Lancées début janvier par les forces armées et les Gardiens de la Révolution, elles doivent se poursuivre jusqu’à la mi-mars.

« Le message des exercices est la paix et l’amitié pour les pays voisins et que nous sommes capables d’assurer nous-mêmes la sécurité de cette région stratégique et sensible », a déclaré le commandant naval des Gardiens, le contre-amiral Alireza Tangsiri, à la télévision d’Etat.

Trois îles stratégiques – la Grande Tomb, la Petite Tomb et Abou Moussa- se trouvent dans le Golfe près du détroit d’Ormuz, par lequel passe un cinquième de la production mondiale de pétrole. Elles appartiennent à l’Iran et font l’objet d’un contentieux avec les Emirats arabes unis qui les revendiquent.

L’objectif des exercices est de pouvoir « faire face à toute invasion de forces venant de l’extérieur de la région. Et si l’ennemi veut menacer les intérêts de notre nation héroïque, il recevra certainement une réponse très forte », a-t-il ajouté.

Lors de précédentes manoeuvres, les forces armées ont dévoilé un navire de reconnaissance avancé et ont mené des exercices axés sur la protection des installations nucléaires iraniennes dans l’ouest et le centre du pays.

Le président américain Donald Trump a dit jeudi espérer éviter des frappes contre les sites nucléaires iraniens, souhaitant un « accord » avec Téhéran, l’ennemi juré des Etats-Unis et d’Israël.