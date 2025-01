Réagissant au retour glorieux des Libanais à leurs villages frontaliers au Liban-Sud défiant l’ennemi israélien qui ne s’est pas retiré du territoire libanais malgré l’expiration du délai de 60 jours, le Hezbollah a publié dimanche 26 janvier le communiqué suivant :

(( C’est un jour glorieux, une scène majestueuse de dignité écrite par le grand peuple de la résistance, qui a prouvé une fois de plus qu’il est enraciné dans sa terre, attaché à chaque grain de sol, et le gardien fidèle de la souveraineté de la nation qui ne se plie pas face à aucune menace ou agression.

Depuis l’an 2000, la même scène se répète, et notre peuple prouve qu’il est le véritable leader de la trajectoire de la victoire. Grâce à sa résistance héroïque, il renouvelle la défaite de l’ennemi et confirme qu’il n’y a pas de place pour un occupant dans cette terre bénie, où chaque grain de terre est arrosé du sang des martyrs.

La scène des Libanais retournant dans leurs villages brandissant les photos des martyrs et les bannières de la résistance, incarne les plus hautes illustrations de la persévérance, de l’endurance et de la victoire. Elle atteste que ce peuple, avec sa volonté invincible et sa ténacité inébranlable, constitue l’arme la plus puissante de la résistance. La résistance, cette force que notre martyr et bien-aimé, le maître des martyrs de la nation, son Eminence sayyed Hassan Nasrallah, a toujours qualifiée d’ « atout de force que personne ne peut vaincre».

Le peuple de la résistance a prouvé qu’il est fidèle au sang pur (des martyrs), et peu importe la puissance des envahisseurs, ils sont incapables de résister à ce flot populaire béni qui a tracé avec ses démarches et son orientation un seul chemin celui de la libération de la terre et de la défaite totale de l’occupant.

Nous, au Hezbollah, nous inclinons devant la grandeur du peuple de la résistance. Nous réitérons que l’équation « armée, peuple et résistance » qui protège le Liban de la trahison des ennemis n’est pas de l’encre sur du papier, c’est une réalité que les Libanais vivent au quotidien, l’incarnant par leur persévérance et leurs sacrifices.

Nous appelons tous les Libanais à se mobiliser aux côtés de leur peuple du Sud pour renouveler ensemble le sens de la solidarité nationale et pour construire une véritable souveraineté dont le titre est la libération et la victoire. Nous insistons que la communauté internationale, dirigée par les pays parrains de l’accord, est tenue aujourd’hui d’assumer ses responsabilités face aux violations et aux crimes de l’ennemi «israélien» et de l’obliger à se retirer complètement de nos terres. ‎

Nous saluons les âmes des martyrs et des blessés qui ont tracé avec leur sang le chemin de la libération et de la victoire. Nous considérons que ces grands moments que notre pays vit aujourd’hui ne sont rien d’autre que la confirmation que le Liban, avec son peuple, sa résistance et ses fils libres, est le pays de la fierté et de la dignité.))