Pour le deuxième jour consécutif, des habitants du sud du Liban tentaient lundi de revenir dans leurs villages frontaliers, défiant l’armée d’occupation israélienne qui occupait encore 11 villages. A savoir Mays al-Jabal, Odaysseh, Markaba, Houla, Rob Thalathine, Aytaroun, Yaroun, Maroun al-Ras, Blida Mhaybib, Kfar Kila, al-Wazzani.

Dimanche, jour de l’expiration de la trêve de 60 jours où le retrait israélien aurait dû être achevé, ils ont pu entrer dans une trentaine de villages. L’armée d’occupation a ouvert le feu sur eux tuant 22 personnes et en blessant plus de 124 autres. Ce lundi, il y a eu 2 autres martyrs et 17 blessés.

Dimanche soir, les Etats-Unis ont déclaré que la trêve a été prolongée jusqu’au 18 février. Ce qui a été confirmé plus tard par le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati, après des concertations avec le président de la République Joseph Aoun et le chef du parlement Nabih Berri.

Ce lundi, le secrétaire général du Hezbollah cheikh Naim Qassem a déclaré qu’aucun prolongement du délai des 60 jours n’était admissible et « Israël doit se retirer du sud du Liban ».

4 villages libérés

Selon les correspondants sur place, ils ont pu entrer dans 4 villages ce lundi, notamment dans la localité de Houla, après le déploiement de l’armée libanaise dans certains de ses quartiers.

De même pour le village de Aïta al-Chaab.

En avançant à pieds vers le village de Marwahine, dans le secteur occidental, ils ont essuyé des tirs qui ont causé le martyre de l’un d’entre eux et blessé 4 dont un grièvement. En fin d’après-midi, l’armée libanaise les a suivis et est entrée dans cette localité.

En revanche à Aytaroun, ils ne sont entrés que dans certains quartiers où ils ont essuyé des tirs de feu depuis la position où les soldats de l’occupation sont encore retranchés. Le maire de la localité a demandé aux gens de rester derrière l’armée libanaise.

Les habitants n’ont pu revenir dans les villages suivants.

Dans la périphérie de Markaba

En se dirigeant vers Maroun al-Ras et Markaba, ils ont essuyé des tirs israéliens et il y a eu des blessés pendant.

Une bombe a été larguée depuis un drone israélien sur les habitants amassés dans la périphérie de Yaroun sans faire de blessé.

Selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), l’armée libanaise a acheminé lundi « des renforts » aux abords du village de Mays al-Jabal, aux entrées duquel des habitants se sont massés.

Elle a affirmé que l’armée israélienne avait « ouvert le feu en direction de l’armée libanaise » dans ce secteur. Dans la soirée, elle a effectué des dynamitages dans cette localité. Les chars israéliens se trouvent toujours dans les deux places de ce village.

Les habitants sont aussi arrivés à l‘entrée du village Kfar Kila sans franchir les remblais érigés par l’occupation. Ils y ont trouvé les dépouilles de 5 résistants. Dans la soirée, des dynamitages ont eu lieu dans cette localité.

A al-Wazzani, l’armée d’occupation a relâché le citoyen libanais Kamal al-Ahmad qui avait été arrêté dans la journée pendant qu’il tentait de rentrer dans cette localité en compagnie de ses habitants.

Deux personnes tentant de rentrer dans le village de Bani Hayyan ont été blessées lundi par des tirs israéliens, dont un enfant, a indiqué le ministère de la Santé.

L’armée, qui se redéploie au fur et à mesure qu’Israël se retire, a annoncé lundi avoir déployé ses forces dans la localité de Deir Mimas à Marjeyoun.

Elle avait annoncé dimanche soir qu’elle « continuait d’accompagner les habitants » rentrant dans leurs foyers, « pour les protéger face aux attaques israéliennes ».

« La traversée des conquérants ».

Lundi soir, la Résistance islamique au Liban a envoyé un message aux habitants du sud, soulignant que « leur traversée vers leurs villages à la frontière avec la Palestine occupée dimanche et lundi était sous nos yeux inébranlables », la qualifiant de « la traversée de conquérants confiants ».

Elle estime que les habitants du sud « ont montré leur détermination », alors que « la volonté de l’ennemi a été brisée ».

« Les corps des martyrs plantés dans le sol ressentent aujourd’hui le bruit de vos pas, et leurs âmes pures planent autour de la bannière qui n’a pas été brisée, à travers laquelle vous franchissez vers une victoire que vous méritez comme vous avez toujours été dignes de toutes les victoires. »

Et le message de la résistance de conclure : « Un salut des armes, du djihad et de la résistance, à chaque mère, père, frère, sœur, vieil homme et jeune enfant, au nom de chaque moudjahid parmi nous, et au nom des âmes des martyrs qui ont arrosé de leur sang le sol de la patrie. »

Un officier israélien envie la motivation des gens du sud

Un haut officier de l’armée d’occupation a envié la motivation des Libanais du sud qui bravent tous les défis pour retourner dans leurs villages. « Si seulement nous pouvions voir parmi les habitants du nord d’Israël la même motivation que celle des habitants du sud du Liban pour retourner dans leurs maisons et leurs villages détruits », a-t-il confié pour la chaine de télévision publique Kan.

