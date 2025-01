L’armée chinoise serait en train de construire le plus grand complexe militaire du monde, au moins dix fois la taille du Pentagone, a rapporté le Financial Times, à la foi de responsables américains actuels et anciens. Les services de renseignement américains croient qu’il sera utilisé comme centre de commandement en temps de guerre.

Des images satellite obtenues par le Financial Times et examinées par les services de renseignement américains montrent un chantier de construction de 1 500 acres de surface, à environ 30 km au sud-ouest de Pékin.

Il présente des trous profonds qui, selon les experts militaires, abriteront de grands bunkers fortifiés pour protéger les dirigeants militaires chinois en cas de conflit, y compris pendant une guerre nucléaire potentielle.

Plusieurs responsables américains ont déclaré que la communauté du renseignement surveillait de près le site dont la construction aurait été entamé à la mi 2024 et qui aurait été baptisé « la cité militaire de Pékin ».

Selon Dennis Wilder, ancien chef de l’analyse de la Chine à la CIA, « si cela se confirme, ce nouveau bunker souterrain avancé pour les dirigeants militaires, y compris le président Xi, en tant que président de la Commission militaire centrale, signale l’intention de Pékin de construire une force conventionnelle de classe mondiale, mais aussi une capacité de combat avancé en cas de guerre nucléaire. »

