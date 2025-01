L’Institut israélien d’études de sécurité nationale a publié des données qui, selon lui, concernent l’étendue des pertes israéliennes dans la bataille du déluge d’Al-Aqsa, sur une période de 15 mois, depuis le 7 octobre 2023.

L’institut a estimé que « le nombre total de pertes humaines dans la guerre est de 1.845 morts israéliens, dont 841 soldats, et 23.955 blessés », en plus de « 82 prisonniers qui se trouvent encore aujourd’hui dans la bande de Gaza ».

La guerre a forcé « 143 000 colons à fuir leurs colonies ». L’institut a recensé « le lancement de plus de 27.000 obus, missiles et drones, dont 13.400 lancés depuis la bande de Gaza ».

Sur le front de la Cisjordanie, les données de l’institut ont montré que « 61 Israéliens ont été tués, dont 25 membres de la police d’occupation ».

Dans les détails des autres fronts, l’institut a surveillé « l’évacuation de 43 colonies sur les fronts libanais et syrien, ce qui a conduit à la fuite de 68 500 colons », notant « le lancement de 19 500 missiles et drones depuis le Liban et la Syrie ».

Sur le front yéménite, qui a mené des opérations de soutien à Gaza et à sa résistance, l’institut a enregistré « la mise en œuvre de plus de 370 lancements de missiles et de drones, en plus de la mise en œuvre de plus de 400 opérations navales ».

Concernant l’Iran, les chiffres de l’institut indiquent que « 321 missiles balistiques, 30 missiles de croisière et 170 drones » ont été lancés depuis ce front.

Les statistiques de l’Institut israélien d’études de sécurité nationale ont montré qu’environ 300 missiles ont été lancés depuis le front irakien.

Quant aux pertes financières, le journal israélien Yedioth Ahronoth a souligné que le coût de la guerre pour « Israël » s’éleve à 150 milliards de shekels (environ 42 milliards de dollars), à raison de 300 millions de shekels (environ 84 millions de dollars) par jour, jusqu’à Janvier 2025.

Source: Médias