Le journal américain The Washington Post a indiqué dans un rapport que « l’armée israélienne construit des sites de colonisation militaire dans une série de villages syriens qu’elle a occupés après la chute de l’ancien régime syrien en décembre 2024 ».

Citant les habitants du village de Jabata al-Khashab dans le gouvernorat de Quneitra, le journal a exprimé leurs craintes que la présence de l’occupation dans ces zones ne soit pas temporaire, comme les soldats israéliens leur ont dit après avoir occupé le village. Les habitants ont affirmé que la présence de l’occupation dans ces zones n’était pas temporaire car l’occupation a construit des sites et des bâtiments militaires à la limite du village, s’interrogeant : « Comment est-ce un séjour temporaire? »

Le Washington Post a rapporté que « les nouveaux bâtiments montrés sur les images satellites indiquent une présence à long terme, car ces images ont montré, selon le journal, plus de 6 bâtiments et véhicules dans une base israélienne entourée de murs, près du village de Jabata al- Khashab dans le gouvernorat de Quneitra ».

« Israël » a également construit une structure presque identique à cinq miles au sud, toutes deux reliées par de nouvelles routes de terre aux hauteurs du Golan, « qu’Israël » a occupées en 1967.

Le maire de Jabata al-Khashab, Mohammed Marioud, a affirmé au journal américain que « les bulldozers israéliens ont détruit des arbres fruitiers dans le village et d’autres arbres situés dans une partie d’une réserve naturelle afin de construire l’avant-poste de la colonie près de Jabata al-Khashab » soulignant : » Nous leur avons dit que nous considérions cela comme une occupation ».

Depuis leur entrée en Syrie, les soldats israéliens ont installé des points de contrôle, fermé des routes, attaqué des maisons, déplacé des résidents et tiré sur des manifestants qui manifestaient contre leur présence, selon des résidents locaux. La nuit, des patrouilles étaient aperçues sur les routes secondaires, lumières éteintes, avant de retourner à la base.

Les forces d’occupation se déplacent dans la zone tampon (la zone de séparation s’étend sur 75 kilomètres du nord au sud et mesure entre 200 mètres et 10 kilomètres de large), qui est censée être démilitarisée conformément à l’accord de cessez-le-feu de 1974 entre « Israël » et la Syrie. Mais après la chute de l’ancien régime, « Israël » a annoncé l’effondrement de l’accord de désengagement de 1974, et s’est emparé de la zone tampon sur les hauteurs du Golan, dont il occupe la majeure partie depuis 1967, et a établi des positions fixes des points sur le mont Hermon, y compris une piste d’atterrissage pour hélicoptères, et a déclaré que ses forces y resteraient indéfiniment.

L’administration de transition en Syrie, ainsi que les pays de la région et d’ailleurs, ont exigé « qu’Israël » se retire des zones qu’il a récemment occupées.

