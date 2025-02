Voitures piégées à Manbij, combats entre les groupes pro turcs et les factions kurdes, manifestations pour la libération des détenus et pour protester contre la suspension des retraites.

2 voitures piégées en 48 heures

Au moins 21 civils, dont 20 femmes, ont été tués lundi dans un attentat à la voiture piégée près de Manbij, dans le nord de la Syrie où les factions proturques affrontent les factions kurdes.

« L’explosion d’une voiture piégée a eu lieu sur la route M4, près d’un véhicule transportant des employés agricoles », selon les médias syriens.

L’attentat n’a pas été revendiqué dans l’immédiat.

C’est la deuxième attaque du genre en 48 heures dans cette ville reprise par les groupes proturcs de l’Armée nationale syrienne (ANS) des mains des groupes kurdes des Forces démocratiques syriennes. (FDS).

Samedi 1er février, une voiture a explosé à proximité d’une position de l’ANS, tuant et blessant un certain nombre de ses membres ainsi que des civils.

4 autres attentats à la voiture piégée avaient été perpétrés ces dernières semaines, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Des combats entre ANS et FDS

Depuis fin novembre, des combats opposent dans des régions du nord de la Syrie, les FDS soutenues par les Etats-Unis, à l’ANS soutenue par la Turquie.

Les factions proturques avaient lancé une offensive contre les FDS au moment où des groupes rebelles islamistes avaient déclenché le 27 novembre une offensive contre les forces du président Bachar al-Assad, chassé du pouvoir le 8 décembre.

Ce lundi, l’aviation turque a mené 3 raids à Qarah Qozaq et dans la province de Ain Arab (Kobané) dans la province est du gouvernorat d’Alep.

Dans la région du barrage de Tichrine qui est le théâtre de combats violents, 2 combattants de l’ANS et un combattant des FDS ont été tués dans des échanges de bombardements de drones et d’artillerie de part et d’autre.

Des pilonnages d’artillerie de l’armée turque et de l’ANS ont été enregistrés dans la province de Raqqa à l’Est du pays.

Depuis le 12 décembre 2024, 568 personnes ont succombé dans ce conflit dont 427 éléments de l’ANS et 86 des FDS, selon un décompte de l’OSDH.

« Les attaques turques constituent une escalade sans précédent, au moment où Ankara veut imposer un nouveau statu quo », estime cette ONG basée au Royaume-Uni.

Ankara qui craint les velléités séparatistes des milices kurdes accusent la YPG dont sont issues les FDS d’être la branche syrienne du PKK, inscrit sur sa liste des organisations terroristes.

Dimanche, le ministère turc de la Défense a indiqué avoir « neutralisé 23 terroristes du PKK/YPG au nord de la Syrie »

9.000 détenus dans les prisons syriennes

L’OSDH a en outre rendu compte de plusieurs rassemblements ce lundi dans les provinces de Tartous, Jablé et Lattaquié réclamant la libération des détenus dans les prisons de Adra, Hama et Harem. Faisant partie des forces militaires du régime déchu, ils s’étaient rendus avant sa chute après avoir reçu des assurances du nouveau régime qu’ils ne subiraient pas de représailles.

Citant des sources, l’OSDH estime que le nombre de ces détenus s’élèvent à plus de 9.000 dont les 2.000 qui étaient revenus en Syrie après avoir fui en Irak, tandis que les autres ont été arrêtés dans des rafles ou sur les check-points militaires.

Manifestation pour les retraites

Par ailleurs, les médias syriens ont fait état de manifestations organisées dans le gouvernorat de Soueïda au sud du pays par des dizaines d’anciens retraités de l’armée syrienne de l’ancien régime qui protestaient contre la décision de suspendre leur retraite.

Source: Divers