Ryad écarte toute normalisation avec ‘Israël’ sans la création d’un Etat palestinien, c’est ce qu’a indiqué ce mercredi la diplomatie saoudienne, peu après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé lors d’une rencontre avec Donald Trump qu’un accord allait « se faire ».

« L’Arabie saoudite poursuivra sans répit ses efforts pour l’établissement d’un Etat palestinien indépendant avec l’Est d’Al-Qods comme capitale et n’établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans cela », a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères sur X.

Trump, comme son prédécesseur démocrate Joe Biden, a poussé pour l’établissement de relations diplomatiques entre Ryad et ‘Israël’. Mais l’Arabie saoudite a suspendu les discussions rapidement après le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza. Lancée le 7 octobre 2023, cette guerre a couté la vie à plus de 60.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.