Deux responsables du ministère américain de la Défense ont déclaré à NBC News que le ministère travaillait sur des plans visant à retirer toutes les forces américaines de Syrie.

Les deux responsables ont déclaré que le président Donald Trump et des responsables proches de lui ont récemment exprimé leur intérêt pour le retrait des forces américaines de Syrie, incitant les responsables du Pentagone à commencer à élaborer des plans pour un retrait complet dans les 30, 60 ou 90 jours.

Le chroniqueur politique de la chaîne israélienne « Kan », Suleiman Masouda, a récemment révélé que des discussions ont eu lieu ces dernières semaines aux niveaux politique et sécuritaire concernant le retrait des forces américaines de Syrie. Il a rapporté qu’un message est parvenu aux dirigeants israéliens de la part de hauts responsables de l’administration du président américain, affirmant qu’il souhaitait retirer ses forces de Syrie.

Avant les élections présidentielles américaines, des rapports prédisaient que les États-Unis pourraient retirer leurs forces de Syrie d’ici quelques mois ou un an au plus tard, indiquant que Washington avait « perdu sa petite influence en Syrie » et qu’il semblait désormais sur le point d’être contraint de quitter ce pays, et peut-être même d’Irak.

L’armée américaine et d’autres forces étrangères participant à la « Coalition internationale » occupent pas moins de 28 sites militaires déclarés en Syrie, répartis sur 3 gouvernorats : Al-Hassaké (17 sites), Deir Ezzor (9 sites) et Homs (2 sites).

Les forces américaines sont stationnées sur la base d’Al-Tanf, dans le triangle frontalier syro-jordanien-iraquien, sur la base américaine Conoco, dans l’est de la Syrie, et sur le champ pétrolier d’Al-Omar, dans la campagne de Deir Ezzor, à l’est du pays.

Au cours de son premier mandat (2017- 2021) Trump avait annoncé vouloir retirer les forces américaines de Syrie sans toutefois mettre à exécution cette décision.

