Des chercheurs chinois développent une arme à micro-ondes haute puissance (HPM), capable de détruire drones et satellites avec une efficacité redoutable. Cette technologie, qui emprunte la puissance destructrice d’une explosion nucléaire promet de transformer les stratégies militaires anti-drone et anti-satellite.

«L’armée chinoise affirme avoir testé avec succès une arme très semblable au laser de l’Étoile de la Mort, capable de détruire un satellite», fait savoir Popular Mechanics.

Le système développé a déjà passé avec succès les tests et a reçu confirmation de son efficacité dans les conditions militaires. Le principe de base de son travail est de combiner plusieurs émetteurs hyperfréquences en un seul système d’alimentation utilisant des cônes de fibres. Cela permet de créer un puissant faisceau d’énergie dirigé qui peut supprimer les dispositifs électroniques de l’ennemi, pour désactiver les systèmes de navigation et empêcher la communication.

«En 2024, sept véhicules dans l’ouest de la Chine ont chacun transmis un faisceau micro-ondes de haute puissance qui a convergé avec précision dans le temps et dans l’espace, créant un super-faisceau puissant», révèle la publication.

«Le secret imposé par le gouvernement chinois aurait empêché les scientifiques du projet de partager des détails clés, tels que le niveau de puissance du faisceau».

«Contrairement aux programmes malveillants antisatellites et au brouillage classique des signaux radiofréquences, les micro-ondes de haute puissance peuvent potentiellement être utilisées pour détruire de manière irréversible les appareils électroniques ciblés. Elles ressemblent davantage au canon à ions représenté dans le film «Star Wars : L’Empire contre-attaque» de 1980, qui détruit les systèmes électriques en orbite», stipule Popular Mechanics.

«Cette capacité pourrait être efficace pour défendre un véhicule ou de petites bases contre des essaims de petits drones. Cette arme pourrait même avoir la capacité de griller les systèmes de guidage des missiles entrants» et «peut également cibler des objets beaucoup plus éloignés en orbite».

«Une attaque micro-ondes destructrice pourrait réduire un satellite à l’état de morceau de métal inutilisable, sans causer de dommages collatéraux. De plus, l’attaque pourrait être plus difficile à détecter», souligne Popular Mechanics.

«Les satellites sont utilisés dans le monde entier pour maintenir les canaux de communication et assurer la navigation des véhicules et le guidage de précision des armes, ainsi que pour l’alerte précoce des attaques de missiles nucléaires. Les satellites sont également de plus en plus utilisés pour suivre des cibles insaisissables telles que les missiles hypersoniques à guidage planeur et les forces navales opérationnelles en mer», conclut le média rapportant les dernières nouvelles sur les innovations et les inventions.

Source : Observateur continental