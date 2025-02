Le Burkina Faso lance sa première voiture électrique 100% locale. Ouagadougou franchit ainsi un cap majeur avec ce projet, promettant de redéfinir le paysage automobile africain avec son autonomie impressionnante et son fonctionnement écologique.

Le Burkina Faso entre dans une nouvelle ère de l’industrie automobile avec le lancement d’Itaoua, la première voiture électrique produite et assemblée sur son sol.

Selon l’AES Info, il s’agit d’une véritable prouesse technologique, Itaoua se distinguant par sa capacité à parcourir 330 kilomètres après seulement 30 minutes de charge. Une autonomie rendue possible grâce à une alimentation entièrement solaire.

Ce projet, né à Ouaga 2000, est bien plus qu’une avancée dans le secteur des transports, incarnant une vision ambitieuse d’autosuffisance énergétique et d’innovation durable.

Ce modèle de voiture électrique n’est pas seulement un produit. D’après le média sahélien, il symbolise l’engagement du pays en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.

En misant sur l’énergie solaire et une production locale, l’État burkinabè espère transformer son économie tout en créant des milliers d’emplois.

Cette voiture burkinabé s’inscrit dans un mouvement global vers des solutions plus écologiques et plus durables, tout en renforçant la position du Burkina Faso comme acteur clé de l’innovation en Afrique de l’Ouest.

À travers ce projet, le pays prouve que le continent africain a un potentiel immense pour réussir des transformations technologiques en phase avec les enjeux du développement durable.

Source: Avec RT