Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a rejeté la décision de l’occupation israélienne de garder ses troupes dans 5 ponts au sud du Liban après leur retrait dans les délais prévus.

Dans un communiqué, il a déclaré jeudi que les Etats-Unis l’avaient informé qu’Israël se retirerait le 18 février, mais que son armée resterait déployée dans cinq endroits. « Je les ai informés en mon nom et au nom du président, le général Joseph Aoun, et du Premier ministre, le juge Nawaf Salam, de notre rejet absolu de cette proposition », a-t-il affirmé.

Deux sources ont assuré pour l’agence Reuters qu’Israël compte rester dans ces 5 endroits jusqu’au 28 février.

Le média israélien Kan a rapporté à la foi de ministres du cabinet israélien que les Etats-Unis lui ont donné leur assentiment pour le maintien des troupes israéliennes après la date prévue du retrait.

Selon les médias libanais, ces 5 endroits sont :

La colline al-Labbouneh située au niveau des localités Dahira, Labbouneh et Aïta al-Chaab. Elle surplombe plusieurs colonies du nord.

La colline al-Aaziyeh proche des deux localités Yaroune et Marwahine

La colline Jabal Balate située aux confins des deux localités Rmeiche et Ain Ebel

Jabal al-Bate (mont al-Bate) à Aitaroune et qui surplombe la totalité du secteur central de la zone frontalière libanaise

La colline al-Aawidha située entre les villages de Odaysseh, Taybeh et Rob Thalathine.

Proposition française refusée

Selon le quotidien israélien Jerusalem Post, l’entité sioniste a refusé une proposition française pour accélérer le retrait israélien de ces endroits en y déployant des forces de maintien de la paix de l’ONU dont des forces françaises.

Selon un haut responsable de la sécurité israélienne, cité par l’AFP, l’armée d’occupation israélienne est prête à se retirer du territoire libanais et à transférer des zones à l’armée libanaise dans les délais prévus par l’accord de cessez-le-feu conclu sous médiation franco-américaine.

« La prochaine étape de l’accord stipule que nous nous retirerons jusqu’à la ligne bleue et que nous (céderons) à l’armée libanaise, de manière ordonnée, (le contrôle de) la zone d’où nous nous retirons », a-t-il dit.

Cependant, a-t-il observé, l’armée israélienne continue à surveiller les mouvements du Hezbollah. « Nous avons vu plusieurs incidents clairs où le Hezbollah essayait de violer l’accord, comme l’infiltration dans le sud (…), essayant de restaurer ou d’enlever des munitions, et aussi la contrebande d’armes dans la vallée de la Bekaa », a-t-il dit.

Ce vendredi, le comité de surveillance de l’application du cessez-le-feu entre le Liban et l’ennemi israélien à Naqoura a finalisé les arrangements pour remettre tous les villages du sud qui sont encore sous occupation israélienne à l’armée libanaise, avant mardi prochain, selon un communiqué du commandement central américain, Centcom.

Violations israéliennes

Les violations israéliennes se poursuivent au sud du Liban.

Une patrouille mécanisée formée de plusieurs véhicules et bulldozers s’est infiltrée ce vendredi dans les faubourgs Est de la localité Yaroune où plusieurs maisons au nord et à l’est ont été dynamitées, selon le correspondant d’al-Manar. D’autres dynamitages de maisons ont eu lieu dans les localités de Kfarkila entre Blida et Aitaroune.

Des avions et des drones de reconnaissance ont violé l’espace aérien dans les deux secteur central et occidental de la frontière depuis Naqoura en passant par la vallée al-Qalila, Ras al-Ain, jusqu’à la ville de Tyr (Sour), puis au nord du fleuve al-Qassimiya.

Jeudi, l’agence nationale ANI a rendu compte de raids ennemis aériens sur la région située à cheval entre Yatar et Zebqine et celle située entre Deir Mimas, Yohmor et Chqif.

Un drone israélien a lancé ce jour-là deux bombes sur les périphéries de Baraachite et Aitaroune.

Source: Divers