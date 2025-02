L’armée d’occupation israélienne poursuit l’occupation du sud syrien sans aucune réaction de la part du nouveau régime en place à Damas.

La superficie totale des terres du sud syrien contrôlées par l’armée d’occupation israélienne s’est élevée à environ 665 kilomètres carrés depuis décembre dernier, selon les dernières données montrées par les cartes des attaques israéliennes sur la géographie syrienne, rapporte le site d’information Erem News.

Des sources politiques syriennes informées lui ont fait part que la superficie des terres occupées par « Israël » dans le sud de la Syrie est « susceptible d’augmenter », et de devenir une « occupation permanente », à la lumière de l’incursion continue de l’armée israélienne dans davantage de zones des provinces. D’autant que l’armée israélienne a établi des points d’observation militaires et placé des logements préfabriqués et des aires d’atterrissage pour les hélicoptères.

Le site net Clash Report, spécialisé dans les actualités et les cartes des conflits internationaux, indique qu’Israël occupe de vastes zones du sud-ouest de la Syrie depuis la chute du régime d’Assad, en plus de la zone de sécurité ou zone tampon convenue dans le cadre de l’accord de désengagement de 1974.

Clash Report révèle que trois brigades israéliennes resteront dans la zone nouvellement occupée au cours de l’année 2025, notant que les installations construites par l’armée israélienne indiquent que la période sera plus longue et que l’incursion israélienne est en voie d’expansion.

Golan syrien occupé

L’armée d’occupation israélienne a entre autres établi plusieurs positions militaires sur les pentes de Jabal al-Cheikh (mont Hermon), à Quneitra, Deraa et Soueïda.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a rapporté ce vendredi que de nouvelles incursions ont été signalées à proximité des hauteurs du Golan. Il a indiqué que de militaires sont entrés dans la localité al-Rafid, à l’ouest de Quneitra où ils ont rencontré ses notables et leur ont proposé de l’aide dont des produits alimentaires « ce qu’ils ont catégoriquement refusé », selon l’OSDH.

Selon l’OSDH, des dizaines de soldats sont entrés il y a deux jours dans la localité Kadouna et 12 véhicules ont été vus dans celle de Sidna Golane où des check-points ont été établis et des perquisitions de maisons ont été perpétrées.

Des images satellites, publiées il y a quelques jours, ont révélé qu’Israël a établi à Quneitra deux bases militaires, reliées par un réseau de routes de terre menant au plateau du Golan syrien occupé. Les images montrent la préparation d’un autre site dans la zone, qui a été rasé au bulldozer en prévision de l’établissement d’une troisième base militaire, selon l’analyse de certains experts militaires.

Véhicules israéliens à Quneitra

Des témoins oculaires à Deraa ont assuré à Erem News que 95% du gouvernorat de Quneitra est désormais sous contrôle israélien accusant l’armée israélienne d’exploiter l’état d’instabilité que connaît la Syrie pendant la phase de transition après la chute de l’ancien régime.

Ils ont réitéré leur appel aux nouvelles autorités de Damas à intervenir rapidement avant que l’occupation israélienne ne devienne une réalité dans les gouvernorats du sud. Sans aucune réaction selon Erem News.

Depuis qu’il a pris le pouvoir, le nouveau président Ahmad al-Charaa (al-Chareh) a plusieurs fois donné des assurances que « le sol syrien ne sera jamais utilisé contre Israël ».

« Nous ne voulons pas de conflit avec Israël et nous n’avons pas la capacité de combattre contre lui », avait-t-il déclaré le 14 décembre 2024.

