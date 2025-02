Une cargaison d’armes lourdes américaines est arrivée en ‘Israël’ dans la nuit, a indiqué le ministère israélien de la guerre dimanche, alors que le secrétaire d’Etat américain, Marco Rubio, est en visite à Tel-Aviv où il doit s’entretenir avec les dirigeants israéliens.

« Une cargaison de bombes lourdes récemment mise à disposition par le gouvernement américain a été reçue et déchargée pendant la nuit en Israël », a indiqué le ministère dans un communiqué, en référence aux bombes lourdes MK-84 récemment autorisées par l’administration du président Donald Trump.

Plus de 760 000 tonnes d’équipements militaires ont été livrées à ‘Israël’ via 678 ponts aériens et 129 transports maritimes, depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza qui a couté la vie à plus de 47 000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Selon le Wall Street Journal, citant des sources officielles américaines, un nouveau contrat d’armement est en préparation. Cette future vente inclurait 4 700 bombes de 450 kilogrammes pour une valeur de plus de 700 millions de dollars, ainsi que des bulldozers blindés d’une valeur supérieure à 300 millions de dollars.

Cette livraison s’inscrit dans un changement de politique depuis l’arrivée de Trump à la Maison Blanche, qui a levé certaines restrictions imposées par son prédécesseur Joe Biden sur les livraisons de bombes lourdes à ‘Israël’.