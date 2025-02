Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a déclaré que toutes les tentatives des ennemis de la nation iranienne pour ébranler sa détermination et semer la discorde parmi les Iraniens en lançant des « menaces » de guerre douce à leur encontre ont échoué.

« La marche massive du 22 bahman a montré que les menaces Software de l’ennemi ont été inefficaces contre ce pays et cette nation », a déclaré l’Ayatollah Khamenei ce lundi 17 février dans la capitale Téhéran, lors d’une audience accordée à des milliers d’habitants de la ville de Tabriz, à l’occasion de l’anniversaire du soulèvement populaire du 18 février 1978.

Le Leader a souligné la participation grandiose de la nation aux marches et aux célébrations qui ont marqué le 46e anniversaire de la Révolution islamique de 1979 en Iran, qui a renversé l’ancien régime tyrannique Pahlavi soutenu par les États-Unis.

« Les menaces Software visent à manipuler l’opinion publique, à créer des divisions, à semer le doute sur les principes fondamentaux de la Révolution islamique et la détermination de la nation face à l’ennemi », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

« Par la grâce de Dieu, ils n’y sont pas arrivés jusqu’à aujourd’hui. Les tentations de l’ennemi n’ont pas pu ébranler la détermination de notre peuple ni détourner nos jeunes de leur marche en avant », a renchéri le numéro un iranien.

L’Ayatollah Khamenei a cité en exemple les vastes événements commémoratifs organisés cette année pour le 46ème anniversaire de la victoire de la Révolution.

Plus loin dans son discours, le Leader a reconnu que le peuple iranien avait certes des problèmes et des attentes légitimes, mais qu’il n’a jamais cessé de défendre la Révolution, ce qui démontre, selon le Leader, l’inefficacité des menaces et de la campagne d’intimidation des ennemis.

L’honorable Ayatollah Khamenei a également salué la capacité excellente des forces armées du pays à contrer les « menaces Hardware » de l’ennemi: « Aujourd’hui nous n’avons heureusement aucun problème ni inquiétude dans le domaine de la défense dure face aux menaces Hardware de l’ennemi […] Le peuple en est rassuré et se sent entièrement en sécurité. »

Source: Avec PressTV