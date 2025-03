L’ancien ministre Walid Joumblatt a estimé « qu’Israël veut démanteler la région et son projet biblique n’a pas de limites et constitue un projet ancien-nouveau qui a échoué au Liban ».

Il a déclaré : « `Nous étions et resterons contre la paix avec Israël jusqu’à ce qu’un État palestinien soit établi et qu’une solution soit trouvée pour les réfugiés palestiniens ».

Il a ajouté : « Le peuple libre de Jabal al-Arab et de Syrie doit se méfier des complots israéliens, et nous comptons beaucoup sur les personnalités arabes syriennes de tous horizons pour faire face au plan infernal d’Israël ».

La semaine dernière, Joumblatt a demandé un rendez-vous pour rencontrer le président syrien Ahmad al-Sharaa.

Il a noté « qu’il existe une occupation dans le sud du Liban, ajoutant : « il existe un projet visant à saboter la région et la sécurité nationale arabe en Syrie et en Palestine ».

Il a souligné que « les pays arabes ne seront pas à l’abri du sabotage et de la fragmentation, et le Sommet du Caire doit y prêter attention, considérant qu’Israël veut exploiter les sectes et les confessions à son propre profit ».

Joumblatt a conclu : « La reconstruction du Liban est liée à la réforme, et l’aide internationale n’est pas conditionnée à la résolution 1701 ».

Source: Médias