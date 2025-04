Le vice-président du Conseil exécutif du Hezbollah, Cheikh Ali Daamouche, a déclaré que la priorité pour le Liban en ce moment n’est pas le désarmement de la résistance de mettre fin à l’agression israélienne contre le Liban.

Dans son sermon du vendredi dans la banlieue sud de Beyrouth, il a expliqué que « quiconque appelle au désarmement de la résistance avant de mettre fin à l’agression israélienne et avat d’avoir neutralisé ses menaces sert les exigences de l’ennemi, intentionnellement ou non».

Selon lui, le fait de parler du désarmement de la résistance en ce moment est « contraire aux intérêts du Liban et affaiblit la position et la force du Liban à la lumière de l’occupation israélienne et de ses attaques continues ».

« La question du désarmement n’est pas sur la table, mais ce qui l’est en revanche, c’est qu’après le retrait de l’ennemi, la libération des prisonniers et la fin des attaques, la stratégie défensive sera discutée au moment opportun. »

« La priorité aujourd’hui n’est pas de discuter de la question des armes, mais plutôt de mettre fin à l’agression, d’expulser l’occupation, de libérer les prisonniers, de reconstruire, de mettre en œuvre des réformes et de mobiliser les institutions de l’État pour qu’elles remplissent leurs devoirs envers leurs citoyens. », a-t-il poursuivi assurant que le Hezbollah sera un partenaire actif dans toutes les démarches auprès du gouvernement et du Parlement pour atteindre ces objectifs.

« Au lieu de faire pression sur le Liban et d’exiger le désarmement de la résistance, il faut faire pression sur Israël et exiger qu’il applique l’accord et cesse ses attaques », a-t-il insisté. « Nous ne cèderons ni à l’intimidation ni à la pression… Chacun doit savoir que la résistance et son environnement, qui ont consenti les plus grands sacrifices, ne se laisseront pas abattre, ne capituleront pas et ne se soumettront pas à l’ennemi », a-t-il dit aussi .

Cheikh Daamouche a aussi critiqué ouvertement le rôle des Etats-Unis au Liban : « Le cancer qui ravage le Liban et la région est Israël, avec l’Amérique, son partenaire à part entière dans tous les crimes qu’elle commet au Liban, en Palestine et dans la région… L’objectif principal des États-Unis au Liban est de protéger Israël et de lui permettre d’imposer son contrôle et d’atteindre ses objectifs, en l’utilisant comme un outil pour subjuguer et soumettre quiconque s’oppose à l’hégémonie américaine dans la région ».

Il a souligné qu’« Israël viole l’accord de cessez-le-feu et attaque les Libanais sous couvert américain afin de contraindre le Liban à se conformer à ses exigences. Ses exigences sont claires : désarmer la résistance et priver le Liban de ses éléments de puissance. »