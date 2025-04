Lors de son discours retransmis en direct sur la chaîne de télévision Al-Manar, le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, a déclaré : « La résistance est une réaction à l’occupation et au cas où l’État libanais n’est pas en mesure de protéger seul son territoire et ses citoyens ». Il a estimé « qu’Israël est une entité expansionniste qui ne se contente pas d’occuper la Palestine mais veut également s’emparer du Liban ».

Son Éminence a souligné que « le Hezbollah croit en la résistance pour deux raisons : la première est la foi que la terre doit être libérée, et la seconde est une raison nationale, car notre terre est occupée ».

Cheikh Qassem a souligné que « l’avantage de la résistance au Liban est qu’elle a commencé avec de grandes réalisations significatives et influentes, et l’occupation n’aurait pas sorti sans la résistance ».

Son Éminence a noté : « La résistance a réussi à arrêter Israël à la frontière sud et à l’empêcher d’atteindre ses objectifs, et la jeunesse a résisté avec une ténacité légendaire ».

Et de poursuivre: » il ne faut pas dire à la résistance : vous avez payé cher et regardez les pertes, mais plutôt lui demander comment elle a pu empêcher Israël d’atteindre ses objectifs ».

Le Secrétaire général du Hezbollah a rappelé que « l’accord de cessez-le-feu est le fruit de la détermination de la résistance. Sans cette détermination, l’accord n’aurait pas été conclu et Israël aurait poursuivi son agression ».

Il a ajouté que « le monde entier reconnait aujourd’hui que le Hezbollah et l’État libanais ont respecté l’accord, tandis qu’Israël ne l’a pas fait » notant « qu’ Israël n’a plus aucune excuse après l’accord, et pourtant il continue d’attaquer quotidiennement, au point que ses attaques ont atteint 2 700 ».

Il a souligné : « Israël veut occuper une grande partie du Liban et l’annexer à la Palestine occupée ».

Au sujet du désarmement, Son Éminence a déclaré : « Les discours d’Israël sur le désarmement de la résistance visent à affaiblir le Liban et à l’occuper dans le cadre de son projet expansionniste ».

Cheikh Qassim a affirmé : « Nous sommes dans une phase diplomatique et l’opportunité n’est pas ouverte ».

Il a ajouté : « Israël veut anéantir la puissance du Liban en parlant de désarmer la résistance. Seriez-vous entrain de nous demander de pousser le Liban dans un état d’incapacité qui permettrait à Israël d’entrer sur tout le territoire libanais ? Cela n’arrivera point. Et, ceux qui pensent que nous sommes faibles se trompent ».

Son Éminence s’est interrogé : « Qui a dit que nous serions patients avec Israël pendant une période au cours de laquelle il pourrait réaliser ne serait-ce qu’une petite partie de ses objectifs ? »

Il a poursuivi : « Nous sommes patients et sages parce que nous savons qu’il y a un équilibre entre les pertes et les gains, mais nous ne construisons pas sur cela, mais plutôt sur la position, et la position est la résistance. Le problème principal au Liban n’est pas les armes de la résistance, mais plutôt l’expulsion de l’occupation israélienne ».

Le Secrétaire général a réiteré que « nous ne sommes pas faibles, mais plutôt un peuple de confrontation, de fierté et de dignité pour la terre et le peuple. Nous avons des options et nous ne craignons rien. Vous verrez, le moment venu, que nous prendrons une décision ».

Il a noté : « Le désarmement par la force sert l’ennemi israélien et point de place à la zizanie. Nous ne capitulerons pas, nous ne sommes pas faibles et les menaces américaines et israéliennes ne nous effraient pas. Nous sommes le peuple de la confrontation ».

Son Éminence a souligné : « Nous ne permettrons à personne de désarmer la résistance, et cette idée doit être rayée du vocabulaire. C’est cette arme qui a donné la liberté à notre peuple et libéré notre patrie ».

Il a ajouté : « Nous affronterons ceux qui attaquent la résistance et ceux qui œuvrent pour la désarmer, tout comme nous avons affronté Israël ».

Il a poursuivi : » Sayyed Hassan, nous sommes engagés dans la voie et le sang des martyrs, des blessés et des prisonniers ».

« Celui qui a les gens les plus honorables ne craint pas le monde entier, celui qui a les gens les plus honorables se dresse devant l’oppression pendant que les lâches fuient » a-t-il affirmé.

Il a indiqué : « Une fois qu’Israël aura rempli ses obligations, le Liban commencera à discuter les autres dispositions de la résolution 1701 ».

Son Éminence a déclaré que « le Président de la République est le premier responsable de la détermination du mécanisme de dialogue, et nous sommes prêts à y participer au moment opportun ».

Cheikh Qassem s’est interrogé : « Quelqu’un s’attend-il à ce que nous discutions de la stratégie de défense sous pression et sur la base de diktats ? »

Il a indiqué : « Qu’Israël se retire et cesse ses attaques. Ce serait une étape importante pour nous permettre d’entamer une discussion sur la stratégie de défense ».

Il a poursuivi : « La stratégie de défense se fonde sur la force du Liban, sur la manière de la construire, de renforcer l’armée et de tirer profit de la résistance et de ses armes. Il ne s’agit pas de retirer des armes, mais plutôt d’une discussion sur les plans diplomatique, économique et militaire, dans le cadre d’une politique de défense globale ».

Il a ajouté : « Le Hezbollah ne discute pas de sa stratégie de défense dans les médias, mais plutôt lorsque la table des négociations est réunie ».

Son Éminence a appelé le gouvernement à « inscrire la reconstruction à son ordre du jour et à élaborer un plan pour celle-ci, dans l’accomplissement de son devoir ».

Il a souligné : « Le Hezbollah a pleinement rempli sa part de l’accord, alors laissons Israël remplir sa part et laissons l’État remplir la sienne ».

« Faites pression sur les Américains et restez fermes, et nous sommes avec vous », a-t-il martelé.

Son Éminence a expliqué : »si l’État libanais décide aujourd’hui d’expulser Israël par la force et d’ouvrir une bataille, nous sommes prêts à nous battre à la frontière ».

Cheikh Qassem a estimé que « le Liban ne peut pas fonctionner sous la tutelle américaine. Les USA, sont pour nous, le Grand Satan (machiavéliques, indignes de confiance), et elle sponsorise Israël, cette tumeur cancéreuse qui doit être éradiquée ».

Il a ajouté : »la Palestine restera la boussole, et la famine et les meurtres à Gaza sont une condamnation pour le monde entier. Quelle est la position arabe et islamique ? »

Concernant les élections municipales, Son Éminence a affirmé : « Nous souhaitons qu’elles aient lieu dans les délais impartis et nous encourageons tout ce qui contribue à la construction du pays. Nous nous présenterons aux élections en pleine entente et coordination avec le mouvement Amal, les familles et les clans des villages, ainsi que les partis politiques existants ».

Par ailleurs, il a indiqué que « les voix discordantes qui accusent faussement et agressivement le vice-président du Conseil suprême islamique chiite et le Conseil doivent être traduites en justice ».

Concernant les négociations irano-américaines, il a déclaré : « Nous espérons qu’elles aboutiront à un résultat qui sera certainement dans l’intérêt de tous ».

Son Éminence a conclu par un grand salut au Yémen et à son peuple généreux et sacrificiel qui se dresse contre les USA et « Israël » au nom du monde entier, et un salut au grand leader, Son Éminence Sayyed Abdel-Malik al-Houthi.

