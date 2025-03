Une source israélienne a annoncé que les chances d’une reprise de la guerre à Gaza sur la bande de Gaza sont plus grandes que les chances de parvenir à un cessez-le-feu.

La source a déclaré dans un communiqué publié samedi soir par le journal israélien Yedioth Ahronoth « qu’Israël n’acceptera aucune trêve sans continuer à libérer les prisonniers détenus par le Hamas ».

Le journal Yedioth Ahronoth, citant des sources militaires, a rapporté que « l’armée d’occupation israélienne se prépare à la possibilité d’un retour aux combats à travers deux axes principaux : le premier est à la frontière de la bande de Gaza, où le niveau d’alerte a été relevé pour les bataillons stationnés dans la zone tampon et à l’intérieur de l’enveloppe des colonies , et le second axe est une opération militaire préventive, dirigée par la 162e division du commandement sud, avec d’autres renforts militaires, pour mener une nouvelle opération terrestre contre le Hamas ».

Selon des sources militaires, l’opération à venir comprendra des attaques terrestres et aériennes s’étalant sur plusieurs semaines, ciblant les capacités reconstruites du Hamas, notamment les tunnels, les caches d’armes, les sites piégés et les agents et dirigeants qui sont toujours actifs au sein de l’organisation.

L’armée d’occupation israélienne a informé le niveau politique que les opérations militaires seront soumises à de strictes restrictions dans certaines zones de la bande de Gaza, où l’on pense que des dizaines de prisonniers sionistes sont toujours détenus.

Cela intervient alors que le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi soir qu’à l’issue d’une discussion sécuritaire présidée par Netanyahu, il a été décidé d’adopter le plan de Steve Witkoff, l’envoyé du président américain Donald Trump, pour un cessez-le-feu temporaire pendant le mois de Ramadan et la fête juive de Pessah.

Cette annonce intervient alors que des informations indiquent que le Hamas a rejeté le plan, mettant ainsi les négociations dans l’impasse. Cependant, « Israël » a décidé d’accorder quelques jours supplémentaires aux négociations avant de reprendre les opérations militaires, en attendant l’arrivée de Witkoff dans la région d’ici la fin de la semaine, après avoir reporté sa visite précédemment prévue.

Selon le bureau de Netanyahu, le plan de Witkoff prévoit la libération de la moitié des prisonniers dès le premier jour, qu’ils soient vivants ou morts, et la libération des prisonniers restants, si un accord est trouvé sur un cessez-le-feu permanent.

Le rapport a indiqué que Witkoff a estimé que les circonstances actuelles ne permettent pas de mettre fin à la guerre, mais que la prolongation du cessez-le-feu temporaire pourrait donner plus de temps aux négociations menant à une trêve permanente.

Source: Médias