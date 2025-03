La Chine a déclaré, le mercredi 5 mars, qu’elle poursuivra « fermement » ses efforts en faveur de la réunification avec Taïwan.

Selon un rapport d’activité du gouvernement soumis à l’Assemblée nationale, Pékin prévoit d’améliorer les institutions et les politiques visant à promouvoir les échanges économiques et culturels à travers le détroit de Taïwan.

Il entend également favoriser un développement intégré entre les deux rives afin d’améliorer le « bien-être du peuple chinois des deux côtés ».

Pékin considère Taïwan comme une province rebelle, tandis que Taipei revendique son indépendance.

Le rapport souligne également que la Chine s’oppose à « l’unilatéralisme et au protectionnisme sous toutes leurs formes » et qu’elle défendra « l’équité et la justice au niveau international ».

« Le pays restera attaché à une politique étrangère indépendante de paix et à la voie du développement pacifique », ajoute le document.