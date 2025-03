La Fondation pro-palestinienne Hind Rajab (HRF) a officiellement déposé une plainte pénale contre un soldat israélien pour sa participation à des crimes de guerre dans la bande de Gaza assiégée.

La plainte, récemment déposée contre Shay Friedman auprès des autorités allemandes, fait état de graves accusations.

Les chefs d’accusation incluent la complicité de meurtre, de génocide et d’autres délits graves, tant au regard du droit allemand qu’international.

Le soldat est également accusé d’avoir violé les principes de distinction et de proportionnalité du droit international humanitaire.

Friedman, membre de la brigade Golani, a été identifié comme participant activement aux offensives militaires à Gaza depuis octobre 2023.

La plainte comprend des preuves vidéo montrant clairement Friedman utilisant une mitrailleuse lourde pour tirer sur des bâtiments civils.

Le HRF a soumis des vidéos de Friedman détruisant des infrastructures civiles, notamment des maisons, des hôpitaux, des écoles et des installations humanitaires.

De plus, des publications sur les réseaux sociaux montrent Friedman se vantant de son implication dans ces crimes.

Friedman se trouve actuellement très probablement dans la ville de Munich, ce qui le rend passible d’une action en justice immédiate devant la juridiction allemande.

Étant donné que Friedman possède très probablement la double nationalité israélo-allemande et se trouve actuellement sur le sol allemand, la plainte exhorte les autorités allemandes à agir rapidement.

🚨🇩🇪 The #HindRajabFoundation has filed a criminal complaint in Germany against Israeli war criminal Shay Friedman (currently in the country) for his role in war crimes in Gaza.

The HRF submitted various evidence including videos of Friedman destroying civilian infrastructure,… pic.twitter.com/JaIErXCq1v

— The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) March 5, 2025