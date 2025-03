Au moins 28 membres des forces de sécurité syriennes affiliées à l’administration militaire ont été tués, à la suite d’affrontements sans précédent depuis la chute du régime, dans les zones côtières syriennes, notamment dans la localité de Jableh dans la campagne de Lattaquié et ses environs.

Selon un communiqué du ministère de la Défense du gouvernement syrien de transition, supervisé par les factions de l’opposition qui avaient récemment pris le pouvoir après la chute du régime de Bachar Assad (décembre 2024), d’énormes renforts militaires ont été dépêchés vers la région de Jableh et ses environs pour soutenir les Forces de sécurité générale et y rétablir la stabilité.

Plus tard, l’agence de presse officielle syrienne a rapporté que l’ancien chef des services de renseignement de l’armée de l’air syrienne entre 1987 et 2002, le général de division Ibrahim Huwaija, avait été arrêté.

L’Agence France-Presse a cité des sources locales a indiqué que le général de division Huwaija est accusé d’avoir supervisé l’assassinat du leader druze libanais Kamal Joumblatt il y a 48 ans.

Les forces de sécurité de l’administration militaire ont déclaré qu’elles étaient engagées dans des confrontations avec des combattants fidèles à l’ancien colonel éminent de l’armée syrienne, Souheil al-Hassan.

Et d’ajouter: « des combattants fidèles à Hassan ont tué un membre des forces de sécurité et ont blessé plusieurs autres ».

Selon des sources syriennes, la tension a commencé dans la localité de Beit Anah, village natale de Hassan, après qu’un groupe d’habitants a empêché, par la force, les forces sécuritaires d’arrêter un homme recherché. Suite à cela, les forces de sécurité ont lancé une campagne de perquisitions dans la zone, qui a donné lieu à des affrontements.

Les hélicoptères du nouveau régime sont intervenus dans les affrontements à Beit Anah et dans les forêts environnantes, en conjonction avec des bombardements d’artillerie.

La communauté alaouite appelle à placer la côte syrienne sous la protection des Nations Unies

Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, le Conseil suprême islamique alaouite en Syrie et dans la diaspora, dirigé par le cheikh Ghazal Ghazal, a condamné « l’exposition des habitations civiles aux frappes aériennes ».

Il a appelé à un « sit-in pacifique sur les places vendredi afin d’hausser la voix de la vérité face à l’injustice », notamment dans les régions de Lattaquié, Tartous, Damas et Homs.

Ce vendredi matin, le Conseil a publié un deuxième communiqué sur son compte Facebook, dans lequel il appelle le Secrétaire général des Nations Unies, la Russie et la communauté internationale à « placer la côte syrienne et les zones de la communauté alaouite sous la protection des Nations Unies et à mettre en œuvre les dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies pour protéger la communauté alaouite et les autres minorités ».

Appel des partisans de Hay’at Tahrir al-Sham au Jihad

Après la mort des membres des forces de sécurité de la nouvelle administration, dont la plupart sont originaires du gouvernorat d’Idlib (nord-ouest), bastion de Hay’at Tahrir al-Sham, des foules armées se sont rassemblées à Idlib et dans d’autres régions syriennes, notamment à Homs et Hama (centre), Alep (nord), Quneitra (sud) et Deir ez-Zor (est), et ce en soutien à la nouvelle administration militaire.

En revanche, dans la côte syrienne, les mosquées de ces régions ont appelé au « Jihad » sous des slogans sectaires.

La Brigade al-Jabal prend le contrôle des zones militaires à Lattaquié

La tension dans la campagne de Lattaquié a éclaté, le jeudi 6 mars, après que les forces de sécurité y ont mené des perquisitions qui a entraîné la mort d’au moins quatre civils.

Depuis que les nouvelles autorités ont pris le pouvoir à Damas le 8 décembre, des affrontements et des fusillades ont été enregistrés dans plusieurs quartiers, tandis que les autorités mènent des perquisitions et des arrestations qui ciblent selon elles les « restes de l’ancien régime ».

Des affrontements ont également éclaté autour de la branche de la sécurité criminelle à Lattaquié et dans le quartier d’Al-Zira’a de la ville.

Des militants sur les réseaux sociaux ont diffusé des scènes de la « Brigade du Bouclier côtier » qui ont pris le contrôle du commandement naval à Lattaquié, après des affrontements avec les forces de sécurité affiliées au nouveau régime en Syrie.

Les combattants de la « Brigade al-Jabal » ont eux aussi pris le contrôle des zones militaires, notamment de l’aéroport Astamo et de la ville de Qardaha, et se sont abrités dans les zones montagneuses de Lattaquié, d’où ils ont mené des opérations contre les forces sécuritaires de la nouvelle administration.

لواء الجبل يسيطر على مطار سطامو بالكامل . pic.twitter.com/ql5CGVvynj — عمر رحمون (@Rahmon83) March 6, 2025

Ces combattants se sont également retranchés dans des bâtiments, notamment dans la localité de Jableh, théâtre des combats de rue.

Et puis à Homs, malgré l’annonce par la nouvelle administration militaire d’un couvre-feu général jusqu’à 8h00 de ce vendredi matin, des groupes armés ont tenté de prendre d’assaut les quartiers résidentiels fréquentés par la communauté alaouite, tandis que plusieurs coups de feu y ont été entendus.