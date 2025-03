Lundi soir, l’aviation d’occupation israélienne a lancé plusieurs raids sur des sites militaires autour de Jbab et Izraa dans la campagne et la ville du gouvernorat de Deraa .

Les médias syriens ont rapporté, citant des sources, que les raids israéliens ont ciblé le 89e régiment dans la ville de Jbab et la 12e brigade dans la ville d’Izraa dans la campagne de Deraa.

Des frappes aériennes israéliennes ont également ciblé la 90e brigade dans la campagne orientale de Quneitra.

Auparavant, la campagne nord de Deraa a été le théâtre d’une incursion, la première du genre, des forces d’occupation israéliennes, coïncidant avec des survols intensifs d’hélicoptères et de drones israéliens dans la région.

Le 4 mars, la chaîne publique israélienne a rapporté que « les forces militaires israéliennes ont mené une opération de largage aérien sur Tal al-Mal, dans la campagne du nord de Deraa, coïncidant avec leur incursion dans la campagne de Quneitra, dans le sud de la Syrie ».

L’Autorité a ajouté que « le débarquement a fouillé des casernes militaires », notant que « les forces israéliennes ont fait exploser des dépôts de munitions dans la zone et détruit ce qui restait des casernes militaires ».

Les forces d’occupation israéliennes ont également pénétré à Quneitra, atteignant la ville de Mashara dans la campagne centrale de Quneitra, et coupant la route entre Mashara et la ville d’Al-Tayha, au milieu de survols de drones et des hélicoptères.

Depuis le 8 décembre dernier, et avec la chute de l’ancien régime, les forces d’occupation israéliennes ont commencé à pénétrer en territoire syrien en dehors de la zone tampon, et ont pu contrôler environ 95% de la superficie du gouvernorat de Quneitra, et de grandes parties de la campagne occidentale de Deraa (le bassin de Yarmouk), où l’armée d’occupation israélienne a établi plusieurs points militaires dans des endroits stratégiques, y compris les pentes du mont Hermon, de sorte que ses forces ont désormais le contrôle de tir sur les gouvernorats de Daraa, Quneitra et la campagne de Damas.

Source: Médias