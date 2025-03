Le leader du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a souligné lundi soir dans un discours télévisé l’importance « d’acheminer l’aide humanitaire dans la bande de Gaza », notant que « de nombreux régimes arabes et islamiques n’accordent pas à cette question l’attention requise ».

Dans ce contexte, sayyed Al-Houthi a évoqué la responsabilité des régimes arabes et islamiques envers la bande de Gaza, sachant que nous savons que beaucoup d’entre eux n’acquiérent pas de l’attention à l’acheminement de l’aide dans la bande de Gaza ».

Il a également souligné que « les forces armées yéménites sont prêtes à prendre des mesures militaires si le siège de Gaza n’est pas levé dans le délai spécifié », ajoutant que « les mesures militaires commenceront à être mises en œuvre à partir du moment où la période spécifiée prendra fin ».

Le 7 mars, sayyed Abdel Malek Al-Houthi a donné aux médiateurs des négociations liées à la bande de Gaza un délai de 4 jours, soulignant que « si l’ennemi israélien continue à empêcher l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande, les opérations navales contre lui reprendraient ».

À propos des crimes en Syrie

Sayyed Abdel-Malek Al-Houthi a souligné « la nécessité de dénoncer les crimes commis en Syrie et de travailler pour les arrêter », ajoutant que « les sponsors régionaux des groupes takfiri auraient pu faire pression sur ces groupes pour qu’ils cessent la violence ».

Sayyed Al-Houthi a expliqué que « les crimes commis contre des civils sans défense sur la côte syrienne n’ont rien à voir avec l’Islam », notant que « ces crimes très horribles font partie d’un plan sioniste visant à déchirer le tissu social syrien ».

Il a noté que « les sponsors régionaux des groupes takfiris auraient pu les contacter ou demander à leurs représentants en Syrie de mettre un terme à ce qui se passe », ajoutant que « le comportement criminel consistant à tuer des personnes pacifiques et non armées, y compris des enfants et des femmes, n’a rien à voir avec l’Islam ».

Sayyed Al-Houthi a constaté que « les médias affiliés aux sponsors régionaux de ces groupes participent au crime à travers leur couverture de ces crimes et leur justification en Syrie », appelant « les chaînes satellitaires qui transmettent les faits à faire un effort pour transmettre la véritable image aux peuples de notre nation afin qu’ils sachent le mal que font ces groupes ».

Le leader du mouvement Ansarullah a également estimé que « les groupes takfiris jouent un rôle au service des objectifs de l’Amérique et d’Israël, en déchirant le tissu social et en poussant le peuple syrien à se réfugier chez d’autres en échange de l’acceptation de l’occupation ».

Source: Médias