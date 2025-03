Les États-Unis et ‘Israël’ ont contacté des responsables de trois pays d’Afrique de l’Est pour discuter de l’utilisation de leurs territoires pour la réinstallation des Palestiniens de Gaza, a rapporté ce vendredi l’Associated Press, citant des responsables américains et israéliens.

D’après des sources officielles israéliennes et américaines, des contacts ont été établis avec des responsables du Soudan, de la Somalie et du Somaliland pour « discuter de l’installation de Gazaouis » dans ces pays.

Ces démarches interviennent malgré le refus catégorique exprimé par l’Égypte et la Jordanie face au plan controversé du transfert des Gazaouis proposé par Donald Trump.

Les autorités soudanaises ont indiqué avoir rejeté des propositions américaines, tandis que leurs homologues somaliens et somalilandais ont déclaré à l’AP « n’être pas au courant de contacts avec les USA ou Israël « .

Selon l’agence, ‘Israël’ mènerait les négociations, avec le soutien américain. Pour encourager la coopération du Soudan et de la Somalie, « Israël et les États-Unis disposent d’une gamme d’incitations à leur offrir – financières, diplomatiques et sécuritaires ».

L’AP souligne toutefois que le choix de ces régions « pauvres et marquées par la violence » remet en question les déclarations de Trump concernant le transfert des Palestiniens dans « de beaux endroits », selon ses propres termes.