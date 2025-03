Les factions de la résistance palestinienne ont condamné l’agression américano-britannique qui a visé samedi soir la capitale yéménite, Sanaa, et le gouvernorat de Saada, provoquant des martyrs et des blessés.

Le Mouvement de résistance islamique (Hamas) a affirmé dans un communiqué que « cette agression constitue une violation flagrante du droit international, car elle porte atteinte à la souveraineté et à la stabilité du Yémen ». Le mouvement a exprimé « sa pleine solidarité avec le Yémen et son peuple ».

Le Hamas a salué « les mesures prises par le Yémen pour soutenir la fermeté de notre peuple palestinien dans la bande de Gaza face à la guerre de génocide », soulignant » que cette agression est une cause de honte pour l’humanité ».

De son côté, le mouvement du Jihad islamique palestinien a considéré cette agression « comme un soutien éhonté à l’entité israélienne et à ses crimes contre le peuple palestinien ».

Le mouvement a affirmé, dans un communiqué, que « l’agression contre le Yémen vise à protéger l’entité israélienne et à attaquer tous ceux qui se tiennent aux côtés du peuple palestinien face aux crimes brutaux de l’occupation ».

Le mouvement a exprimé sa fierté quant à la position yéménite, qui « incarne une position arabe et islamique authentique en faveur de Gaza, du peuple palestinien et de sa résistance. Nous saluons le peuple et les dirigeants yéménites pour leur fermeté face à cette agression coloniale ».

Les Comités de résistance populaire ont à leur tour souligné dans un communiqué, que « l’agression américano-britannique contre le Yémen s’inscrit dans le cadre de la partialité américaine et de la défense de l’entité d’occupation israélienne ».

Et d’ajouter: « cela s’inscrit dans le cadre de la réponse aux positions courageuses et sages du peuple et des dirigeants arabes yéménites, en soutien au peuple palestinien face à la guerre d’extermination et au siège, avec le soutien américain ».

Les Comités de résistance populaire ont souligné que l’agression « ne parviendra pas à briser la volonté forte et inébranlable du peuple yéménite face aux forces de la tyrannie et de l’arrogance sionistes-américaines », notant que le Yémen « restera un symbole de chevalerie, d’honneur et de véritable authenticité arabo-islamique ».

De son côté, le mouvement Ahrar a affirmé que « l’agression contre le Yémen constitue une guerre par procuration pour l’entité israélienne et un parti pris clair et flagrant en faveur des gouvernement américains et européenns au détriment du sang palestinien et yéménite ».

Le mouvement a ajouté dans un communiqué que l’agression « n’affaiblira pas la détermination du Yémen et augmentera sa fermeté et sa détermination à soutenir Gaza et à continuer d’infliger des souffrances aux entités sionistes, américaines et européennes ».

