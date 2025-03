Le gouvernement israélien a approuvé dans la nuit de mardi à mercredi 19 mars le retour d’Itamar Ben Gvir (extrême-droite) au poste de ministre de la Sécurité nationale, ont indiqué les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

« Le gouvernement a approuvé à l’unanimité la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu de reconduire le député Itamar Ben Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale », indique le texte.

Ben Gvir avait démissionné de son poste le 19 janvier, dénonçant l’accord de trêve avec le Hamas qu’il avait qualifié de « scandaleux ».

Le retour de Ben Gvir intervient après la série des frappes israéliennes qui secouent Gaza depuis lundi soir 18 mars.

Ces frappes ont couté la vie à plus de 400 Gazaouis, dont 174 enfants, 89 femmes et 32 personnes âgées et blessé des centaines d’autres.