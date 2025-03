Le Hezbollah a nié toute implication dans les tirs de roquettes depuis le sud du Liban vers les territoires palestiniens occupés, soulignant que les allégations de l’ennemi israélien ne sont que des prétextes pour ses attaques continues contre le Liban, qui n’ont pas cessé depuis l’annonce du cessez-le-feu.

Le Hezbollah a réitéré son engagement envers l’accord de cessez-le-feu rappelant qu’il soutient l’État libanais dans sa lutte contre cette dangereuse escalade sioniste contre le Liban.

Le député Ali Fayyad, membre du bloc Fidélité à la Résistance, a déclaré que l’ennemi israélien persiste dans ses actions hostiles contre les civils libanais.

« Les pratiques israéliennes ont dépassé toutes les limites et sont devenues un acte quotidien et récurrent, sans aucun égard pour la résolution 1701 de l’ONU et ses procédures exécutives, comme si cette résolution n’existait pas du tout dans les règles des pratiques israéliennes envers le sud et les autres régions libanaises », a déploré Fayyad.

Il a accusé l’ennemi, de véhiculer de fausses allégations et des prétextes vides pour justifier ses attaques. « Il ne se soucie même pas de justifier ses pratiques criminelles, cherche clairement à intensifier, à persister et à exacerber ses pratiques agressives dangereuses, en s’appuyant sur la couverture américaine et en exploitant l’engagement strict du Liban envers la résolution 1701. »

Et Fayyad de conclure : « Le Hezbollah, tout en réaffirmant la responsabilité directe du gouvernement de déterminer les cadres et les moyens capables de mettre fin aux pratiques israéliennes dangereuses, l’appelle à intensifier son suivi à différents niveaux, en tenant compte de la tendance à l’escalade israélienne contre le Liban. »