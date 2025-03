Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney a estimé dimanche que le président américain cherchait à « briser « le Canada pour le « posséder » promettant de s’y opposer.

Donald Trump « veut nous briser pour que l’Amérique puisse nous posséder », a déclaré Mark Carney. Mais « nous ne laisserons pas faire », a promis le chef du gouvernement canadien en annonçant le déclenchement d’élections pour obtenir un » mandat fort » pour faire face à Donald Trump .

Mark Carney, a ajouté que « son pays ne s’engagerait pas dans des négociations globales avec le président américain Donald Trump tant qu’il n’aura pas fait preuve du respect que le Canada mérite en tant que nation souveraine », soulignant que « ce n’est pas une grande demande ».

Dans des déclarations à la presse à Ottawa lors de sa rencontre avec les dirigeants provinciaux, Carney a souligné que les Américains eux-mêmes « finiront également par être lésés par les politiques commerciales de Trump ».

Il s’est dit confiant que les négociations avec l’administration Trump « seront menées de manière globale et dans un cadre de respect ».

Les relations entre les États-Unis et le Canada sont tendues depuis la mise en place par Washington de droits de douane supplémentaires de 25 % sur les produits importés du Canada et du Mexique début mars.

En réponse aux tarifs imposés par Washington, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé le 10 mars qu’il imposerait des tarifs supplémentaires de 25 % sur l’électricité fournie aux États américains. La Maison-Blanche a mis en garde contre cette mesure, affirmant qu’elle pourrait avoir de « graves conséquences ».

Trump a récemment réitéré que le Canada « devrait être un État des États-Unis », affirmant que le Canada exploitait depuis longtemps son pays et imposait des droits de douane exorbitants. Il a ajouté : « Nous n’avons pas besoin des produits canadiens, et leurs subventions nous coûtent 200 milliards de dollars par an ».

