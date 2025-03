Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc parlementaire du Hezbollah Fidélité à la Résistance, a souligné que « l’escalade des attaques continues de l’occupation israélienne contre le Liban représente une nouvelle tentative d’imposer l’équation de l’intimidation par le sang et le feu au peuple libanais ».

Il a accusé Israël « d’exploiter le plein engagement du Liban envers le cessez-le-feu et de profiter de la faiblesse de l’État et de ses capacités et de son manque de courage pour prendre des décisions ».

L’armée d’occupation israélienne a mené le samedi 22 mars deux vagues de raids contre le sud et l’est du Liban qui ont coûté la vie à 8 Libanais.

« Le devoir du gouvernement, comme le dicte la constitution, est de prendre une décision nationale pour protéger la souveraineté et faire face aux attaques israéliennes répétées par tous les moyens disponibles, comme il s’y est engagé dans sa déclaration ministérielle », a-t-il souligné.

Il a ajouté : « Le Premier ministre, conformément à sa responsabilité constitutionnelle, est tenu d’informer les Libanais de l’équation qui les protège de l’escalade de l’agression israélienne, et de clarifier quand elle sera mise en œuvre pour mettre fin à leur effusion de sang. »

Il a également souligné que « la résistance n’a jamais été un simple mot écrit à l’encre officielle pour que quelqu’un puisse l’effacer par une déclaration ou en tournant sa page avec une interview dans les médias ».

Selon Fadlallah, l’ennemi israélien bénéficie également de certaines voix au Liban qui adhèrent pleinement aux allégations israéliennes et promeuvent la guerre contre le Liban, la considérant comme une opportunité pour éliminer la résistance.

Evoquant les tirs de roquettes depuis le Liban en direction de la colonie frontalière de Metulla, exploités par l’entité sioniste pour justifier les frappes de samedi, le député du Hezbollah Ibrahim Al-Moussawi a dit : « De nombreuses personnes se sont empressées d’accuser le Hezbollah, qui a nié toute implication dans cet incident. On a toujours été habitué à ce que le Hezbollah annonce ses opérations avec honneur, fierté, dignité, courage et audace, sans craindre personne ».

Il a ajouté : « Le Hezbollah a pris soin, par prudence et responsabilité, d’assurer dans ses contacts avec les autorités, notamment avec le Président de la République et le Premier ministre, qu’il n’a rien à voir avec cette opération, et afin de ne laisser personne s’immiscer dans ce qui s’est passé. Cependant, certains se portent volontaires et s’efforcent de fournir un prétexte à l’ennemi israélien, tandis que des voix s’élèvent au Liban pour justifier cette opération en disant qu’ils ignorent quelle faction du Hezbollah a mené cette opération. »

Selon Al-Moussawi, « ce jeu auquel certains se livrent pour se justifier auprès de l’ennemi israélien ne passera jamais, ni auprès de notre peuple ni auprès de l’opinion publique ».

« L’ennemi israélien affirme ignorer l’auteur des tirs de roquettes, tandis que certains, au Liban, ont rendu un verdict et conclu que le Hezbollah était responsable de l’opération », a-t-il souligné.

Le député Al-Moussawi a ajouté : « Ces gens au Liban ne changeront rien à la réalité, et ils ne pourront jamais affaiblir notre détermination. Ils ne feront qu’accroître leur situation dans la misère et le chaos, et ils ne feront qu’accroître notre fermeté et notre insistance sur le chemin des épines, sur lequel nous nous sommes engagés depuis le début, et pour lequel nous avons offert le plus précieux et le plus grand de ce que nous avons ».

Et de conclure : « Nous continuerons dans ce chemin, quels que soient les sacrifices, et quels que soient les risques importants et significatifs à tout moment et en tout lieu, car nous sommes les porteurs de cette bannière qui ne tombera pas, et sommes entièrement responsables d’assumer le dépôt des martyrs ».