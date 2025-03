Le Département du renseignement national américain a annoncé que les forces du gouvernement intérimaire syrien sont responsables des massacres perpétrés dans l’ouest du pays, aux côtés des « groupes djihadistes ».

Dans son rapport annuel sur les menaces mondiales, l’agence indique que « les forces armées affiliées au gouvernement intérimaire, dirigé par Hayat Tahrir al-Sham, ainsi que des éléments de l’organisation des Gardiens de la religion et d’autres groupes djihadistes, ont commis des actes de violence et des exécutions extrajudiciaires dans le nord-ouest de la Syrie début mars 2025, ciblant principalement les minorités religieuses, entraînant la mort de plus de 1 000 personnes, dont des civils alaouites et chrétiens. »

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, les exécutions qui ont eu lieu dans les gouvernorats de Lattaquié et de Tartous ont tué plus 1 500 Alaouites, dans leur écrasante majorité.

Le rapport du renseignement national américain note également que certains groupes « djihadistes » refusent de rejoindre les nouvelles forces gouvernementales.

Il met en garde que Daech (EI) planifie un conflit armé contre le gouvernement intérimaire syrien, estimant que le changement de pouvoir en Syrie a créé les conditions d’une instabilité prolongée dans le pays et pourrait contribuer à sa renaissance et à d’autres groupes terroristes.

Selon les Nations Unies, plus de 21 mille Syriens ont fui vers le Liban en raison des massacres de la côte ouest syrienne.

Source: Médias