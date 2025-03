Les avions américains ont lancé ce vendredi matin environ 41 frappes aériennes ciblant plusieurs zones du Yémen avec des bombes hautement explosives, y compris dans la capitale, Sanaa.

Selon les médias yéménites, deux frappes aériennes ont visé l’aéroport international de Sanaa, et une troisième a visé la partie nord de la capitale. Des cibles civiles ont été bombardées « dans le but de les terroriser ».

Les autres régions frappées par les avions américains sont la zone d’Al-Sawad au sud du gouvernorat de Sanaa, Al-Qiyada dans le district de Tahrir au centre de la capitale, où des maisons civiles ont été endommagées ; 3 raids américains ont ciblé le district d’Al-Luhayyah dans le gouvernorat côtier d’Al-Hodeidah, dans le nord-ouest du Yémen ; des avions américains ont lancé cinq raids sur la zone d’Al-Asayed dans le district d’Al-Safra’a dans le gouvernorat de Sa’ada.

Les médias yéménites ont également signalé trois autres frappes aériennes ciblant le district d’Al-Humaydat dans le gouvernorat d’Al-Jawf, au nord-est du Yémen, et huit frappes aériennes ciblant des zones du district de Harf Sufyan dans le gouvernorat d’Amran, au nord-est du Yémen, entraînant un blocus du réseau de télécommunications au Monténégro.

Au total, les avions américains ont mené 19 raids contre les zones de Labda, Al-Amshiya, Habashah, Al-Adi, Al-Abla et Al-Jabal Al-Aswad dans le gouvernorat d’Amran, au nord du pays.

Le porte-parole du ministère yéménite de la Santé a indiqué que 7 civils ont été blessés dans un bilan encore provisoire des raids sur la capitale.

Le correspondant de la télévision d’information libanais al-Mayadeen a précisé que les raids américains ont visé des sites qui avaient été frappés auparavant après le discours du chef d’Ansarullah Abdel Malek Badreddine al-Houthi.

Des sources militaires lui ont fait part qu’ils illustrent l’importance des pertes américaines subies en mer Rouge.

« Certaines régions bombardées se trouvent dans des zones lointaines où les contacts sont difficiles et certaines sont inhabitées », ont ajouté ces sources.

Selon le New York Times, les objectifs auxquels aspirent les Etats-Unis au Yémen pourraient se heurter à la réalité et ne seraient pas faciles à réaliser ». A savoir empêcher les forces yéménites de réaliser des opérations militaires en mer Rouge et ouvrir les passages des cargaisons maritimes qui conduisent vers le canal de Suez.

Les forces de Sanaa avaient revendiqué jeudi le tir d’un missile balistique de type Zou-l-Fiqar en direction de l’aéroport de Ben Gourion et le tir d’un missile Palestine 2 hypersonique sur une cible militaire au sud de Jaffa ».

Des médias israéliens ont rapporté que deux missiles ont été interceptés au-dessus d’Israël et des explosions ont été entendues au centre. Le trafic aérien a été suspendu dans l’aéroport tandis que des milliers ont accouru vers les abris. Des éclats de missiles d’interception se sont écrasés sur la voie expresse qui relie Tel Aviv à Gush Dan et a al-Qods.

Les forces de Sanaa ont aussi rendu compte jeudi de tirs de drones et de missiles balistiques et ailées contre des pièces navales en mer Rouge, dont le porte-avions USS Harry Truman.

Leur porte-parole le général Yahia Saree a expliqué jeudi que ces opérations ont avorté les tentatives d’avancée de l’ennemi en direction de la zone sud de la mer Rouge et « l’empêchent d’intensifier son offensive contre notre pays en menant des attaques depuis la mer ».

Source: Divers