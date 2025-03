Le commandant des forces navales du Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI), l’amiral Alireza Tangsiri, a mis en garde les parties étrangères « contre toute atteinte aux intérêts iraniens », déclarant : « Si des étrangers cherchent à nous attaquer, à exercer des pressions sur nous ou à compromettre nos intérêts, nous leur résisterons avec force ».

Il a souligné que « l’Iran n’est pas un pays belliciste, mais il répondra fermement à toute agression ».

Dans une interview exclusive accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen depuis le porte-drone multi-missions, Tangsiri a affirmé que « la région du Golfe est le foyer de l’Iran et de ses voisins, et personne ne sera autorisé à mettre le feu à sa maison ». Il a adressé un message aux parties étrangères déclarant que « la présence de navires militaires étrangers dans le Golfe est injustifiée et indésirable ».

L’amiral Tangsiri a indiqué que l’Iran porte un « message de paix, de fraternité et d’amitié envers les pays islamiques de la région », notant que « les pays voisins sont sacrés et chers à Téhéran », niant que « son pays ne représente une quelconque menace pour ces nations ».

Concernant la possibilité de fermer le détroit d’Ormuz, il a expliqué que « la décision est entre les mains de la direction suprême, mais sa mise en œuvre relève de leur responsabilité », ajoutant : « Si nous sommes privés de nos droits, la décision de fermer le détroit d’Ormuz sera prise, et nous la mettrons en œuvre conformément aux directives suprêmes ».

Concernant les capacités militaires avancées de l’Iran, le commandant des forces navales des Gardiens de la révolution iraniens a révélé que « son pays a renforcé son infrastructure défensive sur les trois îles depuis 1994 », notant que « ces îles ne fonctionnent plus uniquement de manière défensive, mais sont également devenues offensives », confirmant que l’Iran possède « des destroyers équipés de lance-missiles et des équipements à longue portée stockés dans des endroits secrets ».

Tangsiri a poursuivi que « Téhéran a présenté certaines de ses capacités lors des manœuvres militaires, mais les a améliorées en augmentant la portée des missiles, en améliorant la puissance de feu et en améliorant la précision des frappes ».

Il a indiqué que « l’Iran est capable de frapper toutes les bases ennemies où qu’elles se trouvent et ne restera pas les bras croisés face à une quelconque menace ».

Dans ce contexte, l’amiral Tangsiri a déclaré que « l’Iran a invité les pays arabes à participer à des exercices militaires », ajoutant « la présence de représentants des « Émirats arabes unis, du Qatar, de l’Irak et du Koweït ». Il a également exprimé la volonté de Téhéran « de mener des exercices conjoints avec l’Irak, le Koweït et Bahreïn ».

Et de poursuivre: » le Sultanat d’Oman est un pays frère et ami, et l’Iran participe avec lui à des exercices militaires de manière continue », considérant que « le Golfe est le Golfe de la fraternité et de l’amitié », affirmant que « l’ennemi cherche à semer la discorde entre les pays de la région afin de vendre ses armes et de maintenir sa présence militaire ».

L’amiral a également abordé la position de l’Iran à l’égard des mouvements de résistance dans la région, soulignant que « la résistance ne peut être anéantie par le départ d’une seule personne. Au contraire, elle se renforce à mesure qu’elle est soumise à des pressions ». Il a ajouté que « le Hezbollah est plus fort aujourd’hui qu’avant, et le Hamas est devenu plus fort après 17 mois de bombardements ».

Il a expliqué : « L’Iran soutient la résistance parce qu’il défend les opprimés, mais il ne leur impose pas ses décisions », notant que « le Yémen n’est pas sous commandement iranien, mais possède plutôt sa propre armée et sa propre direction indépendantes, et ce sont eux qui décident du cours de sa bataille ».

Tangsiri a conclu : « Nous n’accepterons pas la politique d’arrogance et de pression, et nous serons prêts à affronter toute menace. L’Iran s’est préparé à de telles situations et ne permettra à aucune force de lui imposer sa volonté ».

