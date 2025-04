Le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), le général de division Hossein Salami réaffirme, le samedi 5 avril, lors d’une réunion avec de hauts commandants et responsables du CGRI, que l’Iran est entièrement préparé à réagir à tout scénario d’agression extérieure et qu’il ne reculera pas même d’une semelle en cas de menace.

Affirmant que la République islamique a acquis des stratégies pour contrer ses ennemis, Salami a souligné : « Nous ne sommes absolument pas préoccupés par une guerre ; nous ne la déclencherons certes pas, mais nous y sommes prêts. »

« Sur la base de fausses hypothèses d’une soi-disant faiblesse du pouvoir de dissuasion de l’Iran, l’ennemi cherche à forcer Téhéran à choisir entre la confrontation et l’acceptation de ses conditions ; l’Iran est toutefois préparé aussi bien à des opérations psychologiques qu’à des actions militaires », affirme-t-il.

Salami a également évoqué la vulnérabilité du régime israélien dont les intérêts sont tentaculaires et à la portée de l’Iran partout.

« Nous avons acquis le savoir-faire et les formules pour vaincre cet ennemi, et nous les avons incorporés dans tous nos systèmes d’armement et d’équipement », a-t-il ajouté, soulignant que, malgré le soutien des États-Unis au régime sioniste, l’Iran dispose de matériel et de logiciels nécessaires pour contrecarrer ces menaces.

« Nous avons accumulé des capacités qui nous permettent d’atteindre et cibler l’ennemi, et nous sommes prêts à démontrer notre véritable puissance », a-t-il déclaré.

Le 7 mars, Trump a annoncé avoir écrit à l’Iran pour appeler à des négociations nucléaires et menacer d’une intervention militaire.

Le Leader de la Révolution islamique, le Grand Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a déclaré le 21 mars que les menaces américaines « ne les mèneront nulle part » et a mis en garde contre des mesures réciproques « s’ils font quoi que ce soit de malveillant » contre l’Iran.

Dans un communiqué publié ce samedi 5 avril, le Groupe des amis pour la défense de la Charte des Nations unies a catégoriquement rejeté les menaces de l’usage de la force proférées par le gouvernement américain à l’encontre de l’Iran, exprimant sa grave préoccupation quant au fait que de telles menaces et de telles rhétoriques pourraient porter atteinte à la paix et à la sécurité mondiales ainsi qu’aux principes internationaux.

Source: Avec Press Tv